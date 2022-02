AMLO está orgulloso de recibir críticas del senador Ted Cruz

Ante los reclamos del senador norteamericano Ted Cruz para que se proteja a los periodistas en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que es natural su reacción, pues dijo que él está en contra de la política que está realizando su gobierno y subrayó que es “un timbre de orgullo” que lo critique este legislador.

El presidente dijo que ahora que es un momento de transformación en México, el hecho de que un senador como Cruz se lance en contra del gobierno que representa, “me llena de orgullo por lo que él representa, o sea por lo que representamos, si él me alabara, si el hablara bien de mí, a lo mejor me pondría a pensar de que no estamos haciendo bien las cosas, pero sí él dice que estamos mal, pues me produce orgullo y es normal en un proceso democrático que existan estas expresiones”.

Al ser cuestionado en su conferencia de prensa por lo dicho por el senador Cruz, el presidente respondió: “Bueno, es natural que este senador de Texas, que no está de acuerdo con nosotros, se exprese como lo hizo, él está en contra de la política que estamos llevando a cabo a favor del pueblo de México”.

Recalcó que “es de esperarse” la reacción del legislador norteamericano y agregó que sus opositores en México están apoyando esas expresiones del senador Cruz.

Subrayó que el conservadurismo del que forma parte el senador Cruz, junto con los medios de comunicación, están creando una especie de “golpismo” y quieren que se diga que se persigue a los periodistas.

Ayer, jueves, el senador norteamericano señaló al presidente López Obrador de intimidar e impulsar agresiones en contra de los periodistas por medio de un discurso que estigmatiza.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación (Segob), en México, de diciembre de 2018 al 11 de febrero de 2022 se tienen contabilizados 54 asesinatos de periodistas y 97 de personas defensoras de derechos humanos.

Ante esta situación de inseguridad para los comunicadores, el senador norteamericano recalcó que el clima de violencia que viven los comunicadores en México, “es el más mortífero de la historia”, por lo que hizo un llamado al presidente de su país, Joe Biden, para que presione a su homologo mexicano, para frenar la violencia contra los periodistas en nuestro país.

Por otro lado, López Obrador habló de las reuniones que tuvo, ayer, con el embajador norteamericano, Ken Salazar y, subrayó que, hablaron de la modernización de las aduanas.

Dijo que existe una muy buena relación con Estados Unidos y que el diplomático estadounidense lo acompaño en sus recorridos por Tijuana y Nogales.

De esa última ciudad, dijo que es probable que se construya un libramiento ferroviario para reubicar la aduana.

Agregó que todas las aduanas ya están siendo administradas por las Fuerzas Armadas y hay un acuerdo donde dejan de depender de la Secretaría de Hacienda y con ello se reduce el contrabando de combustibles y drogas.

También, el presidente señaló que esta esperando una respuesta del gobierno de Estados Unidos a una carta que envió a ese gobierno, para pedir que deje de financiar a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCC), pues señaló que lo que hacen los norteamericanos al financiar a esta organización, “contraviene los principios de no intervención y entonces estamos esperando la respuesta porque tenemos las pruebas de que están entregando dinero”.

El presidente, aprovechó el tema del financiamiento a MCCI, para hablar de la negativa del INAI a su petición para revelar los ingresos del periodista Carlos Loret, con quien el presidente mantiene un pleito, luego que el comunicador ha revelado casos de presunta corrupción en el circulo cercano del mandatario.

López Obrador recalcó que no sólo los servidores públicos deben dar a conocer sus ingresos, sino también los periodistas, pues hacen uso de concesiones públicas.

Finalmente, el primer mandatario volvió a atacar a los medios de comunicación y acusó que hubo empresas de este sector que surgieron con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari; añadió que es bueno que se den debates entre él y la prensa de manera pacífica, porque sostuvo que eso es un avance en la historia del país.









