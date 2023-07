A nosotros no nos ha escuchado, nos ha abandonado: Ceci Flores, madre buscadora, a AMLO

Para contarle el dolor que se vive en México, la líder del Colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que la reciba a ella también en la “mañanera”, así como recibió a la abuela buscadora de Argentina, Estela de Carlo, presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

"Hoy el presidente recibió en su conferencia a una madre buscadora… pero de Argentina. Mi admiración y solidaridad para ella. Le quiero pedir al presidente @lopezobrador_ que por favor me reciba en su mañanera, para contarle el dolor que se vive aquí, en el México que gobierna", escribió en su cuenta personal.

En un video mensaje difundido en su cuenta personal de Twitter, Ceci Flores brindó su solidaridad y empatía a la madre buscadora de Argentina que “tuvo la dicha de ser recibida en la mañanera por el presidente, algo que no hemos logrado hacer las madres mexicanas”.

Hoy en este México, los cárteles deciden entre la paz y la guerra, pero necesitamos calmar tanta cólera, el país quiere vivir tranquilo, nuestras familias en paz, poner por sobre todo, al ser humano. Que se sumen todos a la tregua de paz, por amor a los hijos y seres queridos pic.twitter.com/UBPMJu8HJy — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) June 27, 2023

“A nosotros no nos ha escuchado, nos ha abandonado, nos ha dejado buscar solas, y sigue permitiendo que sigan matando y desapareciendo madres y que sigan siendo amenazadas como en mi lugar”, señaló en su mensaje de apenas un minuto y medio.

Destacó que a ellas les ha tocado ser fuertes, para remover la tierra que cubre los cuerpos de sus hijos y lamentó que hasta ahora el mandatario federal se haya negado a recibirlas.

“Ella se despidió diciendo al presidente: gracias por ayudar a aquellos como nosotros. Quisiera decirle a esa mujer que el mundo afuera de ese gran Palacio es muy diferente. Afuera, el Gobierno apoya más a los que callan que a los que buscan, por lo cual le quiero decir al presidente que también nosotras las madres mexicanas necesitamos ser escuchadas y ser atendidas”.

Ceci Flores brindó su solidaridad y empatía a la madre buscadora de Argentina que “tuvo la dicha de ser recibida en la mañanera por el presidente" / Foto: Carlos Villalba | El Sol de Hermosillo

“Nuestros hijos, a pesar de ser una estadística para las autoridades, tienen el derecho de volver a casa y nosotros tenemos que hacer valer ese derecho, por eso los buscamos, porque los amamos, porque los necesitamos de vuelta en casa!”, concluyó su mensaje al presidente López Obrador.

De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) que publicó la Secretaría de Gobernación el 2 de mayo de 2023, cada día, 17 personas de entre 0 y 17 años se reportaron desaparecidas, no localizadas o localizadas en México durante 2022, año que cerro con la cifra récord de 109 mil personas desaparecidas en un año.

Nota publicada en El Sol de Hermosillo