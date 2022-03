Continúa intimidación a feministas

A días de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, sigue la intimidación de feministas a través de citatorios judiciales, a quienes se les siguen procesos desde hace dos años por delitos de robo, lesiones a integrantes de la policía, daño en propiedad ajena y ataques a la paz social y asociación.

Mime, una de las activistas que se encuentra en una de las carpetas de investigación, narró que hace dos semanas se tuvo que presentar en las oficinas territoriales de la Fiscalía de la Ciudad de México de la alcaldía Cuauhtémoc junto a otras cinco mujeres más que fueron citadas. En tanto, dos jóvenes más acudieron a otra de las oficinas.

“Nos pidieron si queríamos aportar algo más a las carpetas y obvio no. Ése es un tema de las abogadas, pero sin duda es intimidatorio”, dijo Mime a El Sol de México.

El 4 de febrero, este medio dio a conocer que desde 2020 autoridades federales y de la Ciudad de México han liberado al menos 30 citatorios judiciales contra varias activistas previo a las protestas por la defensa de sus derechos como forma de intimidación.

“La intimidación nos genera un desgaste emocional y es un acto de violencia que se ejerce desde el poder, pero nosotras estamos dando la cara”, dijo Mime, quien se prepara para participar en la marcha del 8M como parte del Frente Nacional Feminista contra la Represión.

Cuestionado ayer al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró “que no hay persecución para nadie y mucho menos para mujeres”.

Calificó como falso que su Gobierno estuviera intimidando a mujeres, luchadoras sociales y feministas. “Falso, completamente falso. No es esa nuestra estructura mental, no somos nosotros represores, nosotros no somos autoritarios”.

Explicó que el movimiento que él encabeza no es “hipócrita” y busca hacer realidad la justicia.

Luego reconoció que la investigación y el seguimiento a las mujeres con cámaras de C5 y la localización en sus domicilios pudo darse por parte de la Fiscalía, “pero nosotros no, no tomamos fotos, ya no está el Cisen, ya no se espía a nadie, no se persigue a nadie, no se escuchan conversaciones telefónicas, ya no existe el Estado Mayor Presidencial, ya eso ya cambió”.