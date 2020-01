Pacientes en SLP, sin acceso a medicamentos "hasta que compongan el Insabi"

En las últimas semanas, el desabasto de medicamento se ha hecho más visible, pues con manifestaciones y denuncias, la población ha expresado su inconformidad.

Y aunque esta situación se ha presentado desde meses atrás, a estas alturas aseguran que hay personas que su salud se ha agravado.

Además, es una problemática que se ha ido expandiendo a lo largo del país, y esta crisis ya llegó a San Luis Potosí, derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron que no les están entregando medicinas para pacientes diabéticos.





No hay insulina, ni metmorfina, entre otras activos para controlar el azúcar y la hipertensión.

La misma situación se registra en clínicas y hospitales del sector salud como el Hospital Central “Ignacio Morones Prieto” donde prevalece la desesperanza tras la desaparición del Seguro Popular lo que derivó en cobros excesivos, falta de material, tardanza en las operaciones y la novedad de que el Insabi ya no les cubre sus necesidades de atención médica.

"Algo va mal y no hay autoridad que pueda hacer algo, puesto que, como dice el refrán, todo se resuelve con dinero, y si algo no hay, es presupuesto Federal; en el Hospital Central recibían mil 400 millones de pesos anuales para atender alrededor de 73 mil pacientes al año, para un promedio de 200 personas al día".

En el caso del Seguro Social también se registra desabasto de medicamento, pacientes de la clínica 47 que se localiza en el representativo barrio de El Montecillo, en la capital potosina, reclaman la falta de medicina para diabéticos e hipertensos.

Un caso es el de Don Roberto, un hombre de 66 años de edad, él es originario de Tamazunchale, y tiene a su esposa internada desde hace más de una semana en el Hospital Central, pues debía ser intervenida por enésima ocasión para arreglar una mala cirugía de vesícula que le practicaron; sin embargo, a falta de material necesario, que tuvo que conseguir por su cuenta en instituciones altruistas, apenas ayer la operaron. De primera instancia tuvo que desembolsar 10 mil pesos.

Otra situación se da en el mismo hospital, se trata de María Manuela Estrada Martínez, quien padece de una severa artrosis y de una enfermedad en el hígado, asegura que debía realizarle unos análisis, los cuales le dijeron que no podían hacérselos, pues “el Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar) ya no cubre todas sus enfermedades, ni medicamentos”, dijo para El Sol de San Luis.

“No me cubrieron unos análisis que me iban a hacer y me dijeron que esto es mientras que componen el Insabi, me dijeron que unas cosas sí las cubría y otras no“.

Las clínicas del Seguro Social "se encuentran en terapia intensiva. Ya no hay medicamento, ni insumos".

"No es la crítica de siempre, es dramático lo que está pasando", refiere personal del Hospital general de Zona 01 de IMSS que se localiza en la avenida Nicolas Zapata de la capital potosina.

No hay fórmula láctea para los bebés recién nacidos, no hay gasas, es más ni suturas para las cesáreas

|| Con información de Patricia Calvillo ||