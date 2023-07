Eliminar las NOMs en materia de salud puede afectar a pacientes psiquiátricos: especialistas

No se deben eliminar las Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud, se deben regular y actualizar. Su no aplicación puede generar delitos al cometerse negligencias médicas, advirtieron médicos especialistas en Psiquiatría de los Hospitales Psiquiátrico Infantil, Fray Bernardino Álvarez y Juan N. Navarro.

En el caso de la falta de medicamentos “es urgente que se normalice su abasto al cien por ciento. En Psiquiatría no hay cirugías solo medicamentos y no se pueden sustituir, de ahí su importancia”, expresaron los doctores Jorge Escotto, Ricardo López Méndez, Marco Antonio Sánchez, María Pérez Ordaz, Rosa María Miranda y Deymus Aguilar Jiménez.

Puedes leer: Chihuahua, sexto lugar nacional en pacientes psiquiátricos

En conferencia de prensa, destacaron que estos temas se abordaran en el Primer Congreso Internacional de Psiquiatría, a realizarse del 7 al 11 de agosto venidero, en esta ciudad, se espera una participación de más de 2 mil médicos, enfermeras, investigadores, profesionales de la Psiquiatría y trabajadores de hospitales en esta especialidad.

Sociedad Escasean fármacos psiquiátricos en 11 estados

En entrevista con El Sol de México, el doctor Marco Antonio Sánchez, secretario general de la Sección 17 del Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud (SNTSA), expresó:

“Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) deben actualizarse, pero no desaparecer y no solo de salud sino en todos los rubros, toda vez que dictan las normas, a seguir en cada especialidad”.

Respecto al abasto de medicamentos psiquiátricos, indicó que ya está cubierto el 70 por ciento, pero el faltante de 30 por ciento es importante.

“Es muy importante porque nos ayuda a atender a los pacientes correctamente. Ahorita se sustituyen esos medicamentos por otros que ya existen en los hospitales; pero sí debemos dar la medicina apropiada”, señaló.

“Espero que ya se regularice a nivel mundial la producción de medicamentos. No es fácil. Cada laboratorio produce las sales que necesita para cada uno de los países. Cuando sufrimos la crisis de la falta de medicamentos, aquí en México se mencionó que los iban a comprar a Argentina, pero sí no tiene las sales, no la va a poder vender”.

Después nos dijeron que China y la India iban a surtir el medicamento; pero tampoco se hizo porque ellos son maquiladores. Las sales no las producen.

Consideró que las autoridades sanitarias debieron haber planeado que no faltaran los medicamentos para los pacientes. Son indispensables.

“Aquí no es hoy tomas la mitad de la pastilla porque no hay muchas. No. Se tiene que tomar el medicamento completo porque hay una ventana terapéutica: tiene que estar en los niveles apropiados en sangre para que haga efecto, sí no, no sirve de nada”, explicó.

En el curso de la conferencia se habló de que un 25 por ciento de la población en el país padece problemas mentales. A esto, el doctor Sánchez, puntualizó:

“Un 25 por ciento está afectada, pero no todos requieren medicamentos. Tienen algún trastorno, una neurosis, eso no los inhabilita. En el caso de las enfermedades mentales sí requieren tratamiento y medicamento. Cuando las personas ya no son funcionales en su entorno familiar y social hay que darles tratamiento médico”.

¿Vamos en camino de recuperación?

-Espero que sigamos ese camino que inició el doctor Luis Manuel Quijada Gaitán, director de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA). El presidente de la República le autorizó para que hiciera las compras directas de los medicamentos, después de las marchas que hicimos para denunciar el desabasto.

Realmente vieron la necesidad de los pacientes. Un paciente mal controlado es un peligro para la familia, para la sociedad, para todos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Otros temas que abordaron los especialistas fueron la falta de médicos en Psiquiatría. “Hacen falta psiquiatras. Hay plazas que no ocupan para llegar a todos los rincones del país. Aproximadamente somos 6 mil 500 especialistas”, comentaron.

México se distingue en esta rama de la medicina. El primer hospital psiquiátrico en México se fundó en 1531 por Fray Bernardino de Álvarez, el hospital de San Hipólito, mencionaron los especialistas.