López-Gatell, voz autorizada para informar de Covid-19: Segob tras postura de TV Azteca

La Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, señaló que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, es "la voz autorizada" para dar información que tiene que ver con el sector salud, ello tras la declaración de Javier Alatorre, de TV Azteca, quien pidió no hacer caso al funcionario sobre las cifras de contagio y muertes por el virus.

Sánchez Cordero también pidió a los ciudadanos mantener la unidad ante la emergencia sanitaria por la que atraviesa México derivado de la pandemia de Covid-19.

"Mantengámonos unidos frente a la emergencia sanitaria que atraviesa México. Sin excepción sigamos las indicaciones del subsecretario de Salud, experto en epidemiología, Hugo López-Gatell, que es la voz autorizada y oficial de todo el sector salud, en este tema. #MéxicoUnido #COVID19", sostuvo la encargada de la política interna del país en su cuenta de Twitter.

Este mensaje se emite después de que en el noticiario estelar de TV Azteca, Hechos, se pidiera "no hacer caso a Hugo López-Gatell" ya que las cifras se habían convertido en irrelevantes.

"Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferencia sobre el Covid-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell", expresó Javier Alatorre en el servicio informativo Hechos.

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, también dijo que la información sobre contagios y muertes por Covid-19 "no es completa".

"La información no es completa, no puedo decir que es tendenciosa, pero alguien no está diciendo la verdad allá", afirmó.

Mencionó que con la información y estadísticas presentadas por la administración federal no se pueden tomar decisiones concretas porque no es una realidad de lo que está pasando.