PNT del INAI ha padecido dos intentos de ciberataques en el último año

Al cumplirse un año de su puesta en marcha, el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0) ha tenido dos grandes intentos de ciberataques a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) que provenían de países como Rusia, Australia, Vietnam, Somalia, entre otros.

La comisionada del INAI, Norma Julieta del Río, detalló que un segundo intento de hackeo de la PNT se dio entre el 11 y el 13 de junio de este año, donde se detectó que los ciberataques provenían de alcaldías de la Ciudad de México como Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Coyoacán, así como el municipio de Naucalpan, en el Estado de México.

En ambos intentos de hackeo del SISAI 2.0 , puntualizó la comisionada, "la Plataforma Nacional de Transparencia no fue vulnerada, no se perdió información y no estuvieron en riesgo los sistemas de la plataforma”.

En conferencia de prensa, la comisionada del INAI detalló que el primer ciberataque se dio entre el 20 y el 25 de septiembre, donde “se recibieron más de 10 millones de intentos de ataques”, que también provenían de estados de la República como Oaxaca, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Tlaxcala, Baja California, Quintana Roo, Sonora y Tamaulipas.

Norma Julieta del Río expuso que en el primer intento de hackeo se dio aviso a la Dirección de Tecnologías, que determinó reforzar los sistemas de seguridad y realizar una suspensión de plazos en las solicitudes de acceso a la información.

Detalló que para el 6 de octubre de 2021 se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y el 15 de junio de este año el INAI recibió la notificación del organismo donde se informó que “no hubo ningún acceso a los sistemas de información ni pérdida de información”

La comisionada indicó que en el segundo ciberataque, donde hubo 59 intentos de ataques a la PNT, también se presentó denuncia ante la FGR el pasado 9 de agosto y destacó que las diligencias periciales y ministeriales están en curso.

Del Río Venegas consideró que todo apunta a que estos ciberataques fueron “intencionados”, sobre todo porque se han registrado en horarios donde se utiliza más la Plataforma Nacional de Transparencia, es decir, entre las ocho de la mañana y la seis de la tarde.