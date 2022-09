¿Por qué si este sismo fue más fuerte que el de 2017 hubo menos daños? experto lo cuenta

Este lunes se registró un sismo de 7.7 grados en la escala de Richter, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento tuvo epicentro al sur de Coacolman, en el estado de Michoacán, a las 13:05 horas. Esta es la tercera ocasión que un temblor registra en la misma fecha, el 19 de septiembre.

Los terremotos de 1985 y 2017, generaron un daño muy grave en la infraestructura en diferentes estados de la República, pero la Ciudad de México fue la que resintió más la intensidad del movimiento telúrico, con edificios, casas y estructuras colapsadas.

Te puede interesar: ¿Cuál era la probabilidad de otro temblor en un 19 de septiembre?

Aunque los tres temblores han pasado los 7 grados Richter, una medida alarmante para los expertos, el de 1985 que fue de 8.1 y el 2017 con 7.1 fueron más violentos que el que ocurrió en este 2022, el cual fue de 7.7 grados pero no causó daños significativos.

¿Por qué no fue tan violento este último sismo?

Hace cinco años, el sismo tuvo menor intensidad que el registrado este día, pero dejó muchos daños en los estados de Puebla, Morelos, Michoacán y sobre todo en la Ciudad de México donde se colapsaron varios edificios, centenas de damnificados, miles de heridos y cientos de muertos.

Sin embargo, este sismo aunque fue de mayor intensidad, hasta el momento no se ha informado sobre daños estructurales en los edificios o heridos de consideración, sólo se reportado una muerte en el estado de Colima.

El doctor Víctor Hugo Espíndola, investigador del SSN, explicó a El Sol de México que la relación entre las magnitudes y lo violento que pueda ser el movimiento telúrico en la CDMX, se encuentra en la distancia del epicentro del temblor con la capital del país.

“A pesar de que fueron el mismo día y prácticamente la misma hora. El sismo de 2017 ocurrió a 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México, prácticamente lo tuvimos aquí abajito. Mientras que el de esta ocasión lo tuvimos exactamente a 451 kilómetros de la ciudad”, indicó el experto.

CDMX Sismo 19-S: Familiares del Rébsamen sufren crisis nerviosas tras temblor en la CDMX

“Si lo comparamos con los 100 kilómetros de 2017, es una distancia muy diferente, prácticamente una cuarta parte del de hoy. Entonces, aunque el de hoy haya sido más fuerte, las ondas se atenúan al recorrer esas distancias”, aseguró.

En cuanto a la coincidencia de la fecha, el investigador dijo que “es una probabilidad muy baja, pero aunque sea muy baja no quiere decir que no se pueda dar. No sabe si mañana pueda ocurrir una réplica más, hasta ahorita ya van muchas, pero entonces lo relacionaríamos con el sismo del 85, puede ser, pero eso será una cuestión meramente estadística, lo que sí podemos estar seguros es de que va a volver a temblar fuerte, ¿cuándo? No se sabe.