Un mexicano fue rescatado con vida del colapso en puente de Baltimore: AMLO

Un mexicano fue rescatado del accidente que causó el colapso de un puente en Baltimore, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa este miércoles.

Del mismo modo, el mandatario aseguró que dos personas más continúan desaparecidas, de las cuales ya se tiene conocimiento de quiénes son, por lo que ya se pudo contactar a los familiares.

“El informe que tenemos es que son tres mexicanos, uno fue rescatado con vida, herido, pero está a salvo, tenemos los datos, no vamos a dar información porque los familiares nos pidieron que se maneje con prudencia el asunto, me dicen que están siendo muy buscados por los medios, que quieren que nos mantengamos en comunicación con ellos, pero que no se difunda mucho”, dijo.

Mundo Captan momento del choque de barco contra puente de Baltimore (videos)

El presidente dijo que mantiene comunicación constante con los representantes diplomáticos en Estados Unidos, tanto en Baltimore y Washington, con el fin de dar con el paradero de los connacionales.

El mandatario resaltó las dificultades de los trabajos que realizan los migrantes en Estados Unidos.

“Esto demuestra que los migrantes hacen trabajos de media noche y riesgosos y que no merecen ser tratados como suele pasar por políticos irresponsables con poca sensibilidad en Estados Unidos”, comentó López Obrador.

El alcalde de la ciudad, Brandon Scott informó este martes que las seis personas reportadas como desaparecidas tras el colapso son de origen centroamericano.

Scott explicó que dichas personas estaban trabajando en el puente arreglando baches y que tienen entre 30 y 40 años, tienen cónyuges e hijos y viven en Dundalk y Highlandtown.

Luego del choque de un barco que causó el colapso del puente Francis Scott Key en Maryland, las autoridades locales iniciaron trabajos de búsqueda y rescate, aunque al filo de las 17:00 horas decidieron suspenderlas y dar por muertas a las 6 víctimas.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

"Basándonos en la duración de la búsqueda (...), la temperatura del agua, en este momento no creemos que encontremos a estas personas con vida", declaró el vicealmirante Shannon Gilreath en rueda de prensa.

Con información de AFP