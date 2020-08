Explosión en Baltimore, deja al menos un muerto y personas atrapadas

Este lunes una gran explosión en un barrio de Baltimore destruyó varias casas, causó la muerte de al menos a una persona e hirió gravemente a tres, dijeron los bomberos, mientras que otras cinco quedaron atrapadas.

Fotos del lugar mostraron una sección de casas en hilera convertidas en escombros esparcidos mientras trabajadores de rescate trepaban sobre una pila de restos buscando víctimas.

There has been a gas explosion on the 4200 block of Labyrinth Rd behind the shopping center. Baltimore City as well as Baltimore County Fire and Police departments are on scene. Please keep away from the area and join me in praying for all those involved. pic.twitter.com/qKnJ7wl84n — Isaac Schleifer (@CouncilmanYitzy) August 10, 2020

"Una mujer adulta falleció mientras el BCFD continúa buscando", publicó el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Baltimore (BFCD) en Twitter.

Tres pacientes, todos en estado crítico, fueron rescatados por los bomberos, escribió en Twitter un sindicato de bomberos de Baltimore.

"Varias casas explotaron. Hay al menos 5 personas atrapadas, algunos niños. Se pidió una respuesta de colapso y hay una segunda alarma", dijo el sindicato.









