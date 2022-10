Inundaciones y deslaves dejan al menos 48 muertos en Nepal

Al menos 48 personas murieron en Nepal en dos semanas debido a inundaciones y aludes provocados por las lluvias del monzón, en tanto que otras 13 fueron arrastradas por un rio y están desaparecidas, se informó este jueves.

"Hubo fuertes lluvias al final del monzón que provocaron desprendimientos de tierra e inundaciones en las regiones occidentales del país", declaró a la AFP Pradip Kumari Koirala, responsable de la gestión de catástrofes.

"Estamos realizando operaciones de rescate y de distribución de suministros de socorro en esas zonas con las fuerzas de seguridad y otras agencias, ya que la situación meteorológica mejoró", añadió.

Excessive rain falls in the first week of October 2022, has affected about 3400 households at Bardiya, Jumla and Kalikot. Our emergency response team along with our partners are assessing the needs of the affected people to begin the relief support. pic.twitter.com/4qD3c0Fwad — Plan International Nepal (@PlanNepal) October 13, 2022

Trece personas en Rachuli, un pueblo aislado en la provincia de Karnali, fueron arrastradas por el río Tila el domingo, y la esperanza de encontrarlas "es débil", declaró a AFP Saroj Adhikari, responsable local.

Unos 700 senderistas extranjeros y nepalíes quedaron bloqueados durante 48 horas al principio de la semana en los distritos montañosos del oeste de Nepal.

La mayoría fueron rescatados o consiguieron proseguir su viaje, pero algunos siguen bloqueados.

Koirala indicó que las autoridades movilizaron excavadoras e ingenieros para desbloquear las carreteras, y puso en alerta helicópteros en caso de rescates de emergencia.

El monzón, que aporta a Asia del Sur entre 70% y 80% de sus precipitaciones anuales, es difícil de prever, pero según los científicos se vuelve más potente e irregular por el cambio climático.