Permiten a Assange apelar su extradición

LONDRES. El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se anotó una victoria legal que le permite continuar luchando en el Reino Unido contra su extradición a Estados Unidos, que le reclama por 18 delitos de espionaje e intrusión informática que acarrean 175 años de cárcel en ese país.

En una breve vista en una sala abarrotada, el Tribunal Superior de Londres permitió que Assange, de 50 años, recurra su entrega en los próximos 14 días ante la Corte Suprema, que decidirá si admite su caso.

Los jueces Ian Burnett y Tim Holroyde, que el pasado 10 de diciembre autorizaron la extradición del activista al dar por bueno un recurso de EU en un proceso de apelación, reconocieron en su escueto fallo que hay un aspecto legal planteado por la defensa que puede merecer ser examinado por la Corte.

A las puertas de la corte, donde se congregaron desde la mañana los simpatizantes del australiano, su pareja y madre de sus dos hijos menores, Stella Moris, advirtió que aún se está “lejos de conseguir justicia en este caso”. “Nuestra lucha continúa y lucharemos hasta que Julian esté libre”.

“Lo que ha sucedido hoy en el tribunal es precisamente lo que queríamos que pasara. El Tribunal Superior ha certificado que hemos planteado una cuestión jurídica de interés público general y que el Tribunal Supremo tiene buenos motivos para escuchar esta apelación”, afirmó la joven Moris.

“Pero no olvidemos cada vez que ganamos que, en tanto este caso no sea desestimado y no se libere a Julian, él continúa sufriendo. Durante casi tres años ha estado en la prisión de (alta seguridad de) Belmarsh y está sufriendo profundamente”, recordó.

De admitir el recurso, la Corte Suprema tendría que analizar si es aceptable que Washington presentara durante el proceso de apelación el pasado octubre, y no en el juicio inicial de primera instancia en enero de 2021, sus garantías sobre el tratamiento que recibirá el programador informático en suelo estadounidense.

El caso de Assange se ha convertido en causa para los defensores de la libertad de expresión, para quienes WikiLeaks tiene los mismos derechos que otros medios a publicar material secreto, si es de interés público.