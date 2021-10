Windows 11 ya está disponible para instalarlo en tu computadora

Windows 11, la primera actualización del popular sistema operativo para ordenadores desde 2015, ya está disponible de forma gratuita para los usuarios de Windows 10.

Aunque todavía no se podía acceder a él, el nuevo software ya fue mostrado al público por primera vez en un evento digital celebrado el pasado mes de junio, en que se pudo ver un sistema operativo de diseño renovado y una apuesta por las funciones multitarea.

Microsoft ha decidido mover el menú de inicio y los íconos de las aplicaciones más usadas de la esquina inferior izquierda de la pantalla (donde se encuentran en Windows 10) al centro, y ha añadido una función multitarea que permite asignar distintas medidas y formas a las ventanas.

Además del cambio de posición, el menú de inicio se convierte en una suerte de lanzadera adaptada a cada usuario, con las esquinas redondeadas y en la que se destacan, por ejemplo, los documentos usados recientemente o las aplicaciones favoritas.

En cierta medida, la renovación del diseño de Windows 11 acerca a Microsoft al de su principal competidor en el mercado de los sistemas operativos para computadores, Apple, cuya interfaz ya presenta muchas de las características que ahora adopta la firma de Redmond, Washington, EU.

En una apuesta por la interoperabilidad entre dispositivos, Windows 11 es compatible con las aplicaciones para celulares con sistema operativo Android, creado por Google, de manera que estas se podrán descargar al computador desde la tienda de aplicaciones de Amazon.

En una entrevista en junio, el jefe de Windows, Panos Panay, explicó que todos los cambios en Windows 11 se hicieron con el objetivo de "poner al ser humano en el centro".

El directivo contó que trasladar de posición el botón de inicio, aunque pueda parecer algo trivial, responde a una estrategia mucho más amplia que es la que ha guiado todo el rediseño del sistema operativo para ordenadores más usado del mundo: que sea el software el que se adapte a la persona y no al revés.

