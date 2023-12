Zara retira polémica campaña publicitaria tras boicot por frivolizar muertes palestinas en Gaza

Zara retiró el lunes de la portada de su página web y de su aplicación una campaña publicitaria en la que aparecían maniquíes sin extremidades y estatuas envueltas en blanco, después de que algunos activistas propalestinos pidieran el boicot a la cadena de moda.

Inditex, propietaria de Zara, dijo que el cambio formaba parte de su procedimiento normal de actualización de contenidos. No hizo comentarios sobre los llamados al boicot, pero dijo que la colección "Atelier" se concibió en julio y que las fotos se tomaron en septiembre. La guerra entre Israel y Hamás comenzó después del 7 de octubre.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

En la cuenta de Instagram de Zara se publicaron decenas de miles de comentarios sobre las fotos, muchos de ellos con banderas palestinas, mientras que "#BoycottZara" era tendencia en la plataforma de mensajería X.

how disgusting the world we live in,

how disgusting humans are when there is no humanity. #BoycottZara pic.twitter.com/u4F10hF5No — نور 🇵🇸 (@noor_a25) December 9, 2023

En una de las fotos aparece una modelo llevando un maniquí envuelto en blanco, en otra un busto tendido en el suelo y en otra un maniquí sin brazos. Los críticos dijeron que parecían fotos de cadáveres envueltos en sudarios blancos en Gaza.

Mundo Bombardeos israelíes destruyen la Gran Mezquita de Gaza, su templo musulmán más antiguo

Zara declaró en la presentación de la colección, el 7 de diciembre, que se inspiraba en la sastrería masculina de siglos pasados. Las fotos parecen mostrar un estudio de artista con escaleras, materiales de embalaje, cajas de madera y grúas, y ayudantes vestidos con monos.

La reacción pone de relieve la creciente sensibilidad que las marcas internacionales están experimentando a medida que se intensifican los combates en Gaza y aumentan las peticiones de boicot a las empresas. El director general de Web Summit dimitió en octubre tras los comentarios que hizo sobre el conflicto entre Israel y Hamás.

Un enlace en el sitio web del Reino Unido a Zara Atelier conducía a una página que mostraba la colección del año pasado.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La colección, compuesta por seis chaquetas, es una de las más caras de Zara, con precios que van desde los 229 dólares de un blazer de lana gris con mangas de punto grueso hasta los 799 dólares de una chaqueta de cuero con tachuelas.