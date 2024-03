[Actualización] Balean a cuentahabiente dentro de un banco en Calpulalpan

La tranquilidad al interior de la sucursal bancaria HSBC de Calpulalpan se vio interrumpida por el asalto a un cuentahabiente de 58 años de edad, quien recibió al menos tres impactos por arma de fuego para despojarlo de su dinero al interior de un banco.

Este hecho delictivo tuvo lugar alrededor de las 14:40 horas de ayer miércoles 27 de marzo, en la sucursal bancaria que se ubica en el primer cuadro de la ciudad de Calpulalpan, donde de acuerdo con versión extraoficial, un hombre de nombre Noé Arturo N, de 58 años de edad, ingresó al inmueble para retirar dinero en efectivo, pero fue sorprendido por al menos dos hombres armados.

Dicha información desprende que el cuentahabiente se negó a entregar una bolsa que llevaba bajo el brazo y forcejeo con uno de los presuntos asaltantes, por lo que posteriormente se escucharon cuatro detonaciones de arma de fuego, por lo que el hoy lesionado recibió al menos tres impactos de proyectil, uno en frontal lado derecho, uno en la mano derecha y uno más en el fémur izquierdo.

Minutos más tarde arribaron elementos policiacos y paramédicos de la empresa Asesoría Especializada en Protección Civil y Emergencias Médicas (Aseprocem), quienes brindaron las primeras atenciones al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para que reciba atención médica.

Según versión de personas que caminaban en la calle, se presume que se trata de tres hombres que llegaron al lugar a bordo de una motocicleta, de los cuales dos ingresaron a la sucursal y uno más se quedó en la calle, por lo que una vez que salieron del inmueble se dieron a la fuga.

Una vez que el herido fue retirado de la sucursal bancaria, el lugar fue resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y policía municipal.

Cabe hacer mención que pobladores piden aumentar el servicio de vigilancia en la comuna, toda vez que el asalto ocurrió frente a una cámara del C5i y pese a implementarse un operativo, no fue posible dar con los maleantes. “Podemos ver cómo llega la patrulla de la policía estatal a las sucursales de bancos, tiendas como Coppel, Electra o Aurrera, sobre todo en periodos vacacionales, pero solo se forman se toman fotos, se van y no regresan en todo el día… solo para justificar un trabajo que no hacen”, lamentaron testigos.