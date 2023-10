En Apizaco detienen a sujeto por cohecho

Resultado de los patrullajes de seguridad realizados en distintas calles y colonias del municipio de Apizaco, policías municipales realizaron la detención de una persona por el presunto delito de cohecho.

Los hechos se suscitaron cuando los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Vialidad y Transporte observaron que un motociclista conducía de manera sospechosa y negligente sobre la calzada Apizaquito, motivo por el cual solicitaron que detuviera su camino; sin embargo, el conductor ignoró la indicación, lo que provocó una persecución por varios minutos.

Tras lograr interceptarlo sobre la calle Ferrocarril Mexicano, de la colonia 20 de Noviembre, le hicieron una inspección de rutina a la motocicleta, donde detectaron que el sujeto no contaba con los documentos que acreditaran su legal posesión, además, reconoció que la unidad no era de su propiedad por ello, comenzó a ofrecer dinero a los servidores públicos para no ser detenido.

Ante el hecho flagrante del delito, se procedió a la legal detención de Jesús Alberto N., de 23 años de edad, quien quedó a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, junto con la motocicleta asegurada.