Presidenta del DIF de San Pablo del Monte, agrede a una mujer

La presidenta honorífica del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de San Pablo del Monte, María del Rocío Epazote Guzmán, le arrojó agua con chile en el rostro a una joven mujer identificada como Matilde N., e intentó raparla con la ayuda de una de sus auxiliares.

Policiaca En Tlaxcala, inicia semana con homicidio y accidente

Los hechos ocurrieron en un establecimiento particular dedicado a facilitar trámites vehiculares, ubicado sobre la avenida Juárez, justo en la parte trasera de la Presidencia Municipal de la demarcación tlaxcalteca.

Entérate:➡️Hallan sin vida a mujer en San Pablo del Monte

LA AGRESIÓN

De acuerdo con videos facilitados a El Sol de Tlaxcala, la agresión tuvo una duración de poco más de dos minutos e inició a las 9:40 de la mañana de este 25 de julio, justo cuando María del Rocío ingresa de forma intempestiva y lanza a la cara de Matilde N. agua combinada con chile que llevaba en una bolsa de plástico.

Mientras la agredida se lleva las manos al rostro y trata de reaccionar, la presidenta honorífica del DIF de San Pablo del Monte la insultaba y, junto con una de sus auxiliares, trató de cortarle el cabello al portar una máquina rasuradora y tijeras.

No te pierdas➡️Se registra otro intento de linchamiento, ahora en San Pablo del Monte

Municipios En 3 municipios de Tlaxcala hay más violencia contra mujeres

El cliente que atestiguó la agresión y dos personas más que salieron de la parte trasera del establecimiento, auxiliaron a la joven agredida, mientras que la servidora pública argumenta que eso le pasa por meterse con su esposo.

Hey, hey, déjala, déjenla, no, no, no, se pueden meter en un problemota… oye, estás en casa ajena, tranquilas, tranquilas, ¿estás loca o qué?, se escucha en los videos decir a los presentes. Se está metiendo con mi marido, responde la colérica mujer que es tomada de la cintura por un hombre que trata de calmarla y pide que alguien llame a la policía.

Te puede interesa:➡️Enardece a sanpablenses desalojo de una familia

Aunque todas las escenas quedaron grabadas por la cámara de videovigilancia del lugar, al momento la afectada no ha presentado su denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Este Diario tuvo conocimiento que esta es la segunda agresión entre ambas mujeres, derivado de la separación del alcalde de San Pablo del Monte, y María del Rocío Epazote Guzmán, a principios de año.

No dejes de leer:➡️Dañan con grafitis la imagen de 12 barrios de San Pablo del Monte

Al cierre de esta edición el Gobierno Municipal de San Pablo del Monte no ha fijado una postura oficial por lo acontecido ni ha informado si la agresora se mantiene en el cargo o será removida por estos hechos violentos.

Esta agresión se da en medio de un entorno de violencia hacia varias mujeres en diversos estados del país, entre ellos el caso de una cajera del restaurante Villa Camarón, sucursal El Carmen, quien fue severamente golpeada y amenazada de muerte el sábado por dos mujeres, una de las cuales la acusa de tratar de “robarle a su marido”, hecho denunciado ante la Fiscalía General del vecino estado.

Te recomendamos:➡️Alerta por violencia en San Pablo del Monte

2 trabajadoras del DIF de San Pablo del Monte (una de ellas es la directora), agredieron a una mujer el día de ayer.

de San Pablo del Monte (una de ellas es la directora), agredieron a una mujer el día de ayer. El ataque duró poco más de dos minutos ; María del Rocío arrojó agua combinada con chile al rostro de una mujer, forcejeó con ella e intentó raparla.

; María del Rocío arrojó agua combinada con chile al rostro de una mujer, forcejeó con ella e intentó raparla. Aunque las escenas quedaron grabadas por la cámara de videovigilancia del lugar, al momento la afectada no ha presentado denuncia ante la PGJE.

#Video 📹 | La Presidenta del DIF de San Pablo del Monte, #Tlaxcala, María del Rocío Epazote Guzmán, le aventó agua con chile a una mujer, para después golpearla y cortarle el cabello, por supuestamente tener una relación sentimental con su esposo el alcalde Raúl Tomás Juárez pic.twitter.com/9jEmrq1GJh — Puebla On Line (@Pueblaonline) July 26, 2022

LEE MÁS: ⬇️

Local Acoso, mayor agresión hacia las universitarias de Tlaxcala: colectiva Medusas Sufragistas Policiaca En Nativitas, continúan agresiones entre familias