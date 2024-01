Se desata una pelea campal en clínica de rehabilitación de Tecopilco

La última noche de 2023 termnó con una pelea campal en un anexo ubicado en el municipio de Tecopilco, en la que participaron al menos unas 60 personas y salió a relucir un arma de fuego.

Según testigos, el propietario del sitio denominado “Clínica de rehabilitación para alcoholismo y drogadicción de hombres y mujeres”, ubicado en la calle Corregidora, organizó una convivencia de fin de año entre las personas anexadas y un familiar.

Eran 10 las personas que se encontraban en rehabilitación, más un familiar, entonces resultaron 20 individuos, pero de repente empezó una riña; los hombres participantes fueron separados, entre ellos, un visitante, el cual fue retirado del sitio.

Minutos más tarde, llegó acompañado de unas 40 personas quienes agredieron una camioneta y el inmueble, una vez que lograron entrar se desató la pelea campal; los gritos alertaron a los vecinos quienes dieron parte al número de emergencias 911.

Aunque testigos refieren que hubo varios disparos y así lo confirman los reportes oficiales, pues había hombres armados y se escucharon detonaciones, el alcalde Abirán Misael Báez Pérez lo minimizó y dijo que eran cuetes que los vecinos lanzaron como parte de la celebración de Año Nuevo.

Admitió que en la gresca salió a relucir un arma de fuego, pero era de una persona quien intentó calmar los ánimos; sin embargo, solo amagó con la pistola, aunque no le hicieron caso; no obstante, los elementos municipales no pudieron detenerlos pues los superaban en número.

En San Lucas Tecopilco sujetos armados a bordo de dos camionetas hicieron diversas detonaciones por arma de fuego en una vivienda. | Moisés Morales

Por ello la policía de Tecopilco, a cargo de Juan Manuel Fernández Coronel, solicitó apoyo de los municipios aledaños y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues el turno que atendio el incidente estaba compuesto solo por siete elementos, quienes en la gresca también resultaron heridos.

Al sitio se constituyeron efectivos estatales y de los municipios de Hueyotlipan, Muñoz de Domingo Arenas y Xaltocan, así como una ambulancia municipal para el traslado de heridos, pero no hubo ninguno que requiriera hospitalización.

Para evitar que siguiera el enfrentamiento, los policías pidieron al propietario del anexo -quien no es originario de Tecopilco- que desalojara el inmueble y le permitiera a los internos retirarse con sus familiares.