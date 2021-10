Solo daños materiales, Impactan a conductor y vuelca su camioneta

El conductor de una camioneta volcó al circular sobre la carretera Apizaco-Tlaxcala, a la altura del municipio de Yauhquemehcan. A pesar de lo aparatoso del hecho, el operador identificado como Juan Antonio G., de 39 años de edad, resultó ileso y por ello no requirió su traslado a un centro hospitalario.

Según el testimonio del propio afectado, al circular con sentido a la ciudad capital otro automóvil impactó su camioneta en la parte trasera, por lo que salió proyectado contra el camellón y después volcó hasta quedar “llantas arriba”.

No obstante, el presunto responsable no detuvo su marcha y prefirió seguir con su trayecto para evadir toda responsabilidad legal, además de no pagar los cuantiosos daños materiales.

Al sitio acudieron paramédicos de Cruz Roja Mexicana, a la par de policías municipales para abanderar el área y evitar otro accidente. Al tratarse de un tramo federal, fue la Guardia Nacional quien se encargó del proceso correspondiente.

