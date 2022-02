Localizan a Chavita, menor robado hace 16 años en un IMSS de Jalisco

Después de más de 16 años, una llamada anónima permitió la localización de Salvador, mejor conocido como Chavita, quien fue sustraído al día siguiente de haber nacido en la clínica 45 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Luis Joaquín Méndez Ruiz, fiscal de Jalisco, confirmó que el ahora joven ya se había reencontrad con sus padres Yasir y Rosalinda.

"Ahorita el adolescente se encuentra en las instalaciones de Ciudad Niñez, ya reunido con sus padres biológicos", manifestó el funcionario en un video difundido en las redes sociales de la dependencia que encabeza.

Gustavo Quezada, director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, explicó que septiembre se realizó una proyección facial para tener una perspectiva de cómo sería su rostro en la actualidad.

"En un primer acercamiento platicamos con ellos con el fin de solicitarles toda la información que requeríamos para hacer una proyección facial, es decir hablamos con ellos fue muy importante conocer físicamente a los dos padres viendo sus rasgos faciales. Preguntamos y fue de vital importancia saber que contaban con otros dos hijos, se solicitaron fotografías de estos menores en las distintas etapas de crecimiento, toda vez es que solamente se contaba con una fotografía del menor sustraído recién nacido".

Destacó que una vez que se tuvo dicha aproximación facial y posterior a la toma de muestra y la localización del menor se obtuvo su perfil genético y este jueves por la mañana se obtuvo el resultado positivo de la confronta.

El día que robaron a Chavita

Chavita nació el 13 de diciembre de 2005, en la clínica 45 del IMSS, también conocida como Hospital Ayala.

El día de su nacimiento, Angélica Macías, tía de Chavita, era enfermera del hospital en ese entonces por lo que tuvo la oportunidad de recibir a su sobrino junto al médico, sin embargo, nunca se imaginó que al día siguiente, 14 de diciembre, una mujer disfrazada de enfermera se lo robaría.

"Yo me acababa de ir a la clínica 53 de Zapopan como coordinadora de asistentes. Cuando yo voy a una reunión a la delegación, me habla mi hermana y me dice, hermana se acaban de robar a mi bebé. Siendo que un día antes me pasé con ellos al quirófano. Estuve presente cuando nació la criatura", detalló.

A lo largo de todos estos años los familiares buscaron Chavita sin descanso alguno, y nunca perdieron la esperanza de encontrarlo.

"La familia jamás nos dejamos de mover, siempre con la esperanza de algún día encontrarlo, fuera donde fuera".

Elementos del grupo de búsqueda de la policía de Zapopan y Agentes de la Fiscalía del Estado desplegaron un operativo en el municipio del Salto, después de que Jazir, el papá de Chavita, les informó que había recibido una llamada en la que le decían dónde estaba su hijo.

Una vez que el joven fue localizado en buenas condiciones de salud, fue resguardado por personal de la dependencia y se le practicaron las confrontas genéticas que confirmaron que se trata el mismo niño robado hace 16 años.

