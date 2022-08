Enrique Alfaro amenaza a rectora y profesor del Centro Universitario Valles de la UdeG

En un capítulo más de la escalada diferencia que tiene con la Universidad de Guadalajara, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Martínez, amenazó a la rectora y un profesor del Centro Universitario de los Valles, situado en Ameca, al advertirles “cuida lo que haces”, “pronto nos veremos” y “nomás mídele bien tus palabras".

La rectora del CU Valles de la UdeG, doctora María Luisa García Batiz, y el profesor Luis León abordaron al mandatario local cuando realizaba una visita como parte del programa “Amor es Obras”, donde promueve infraestructura a planteles universitarios pero sin tomar en cuenta los proyectos de la propia Universidad de Guadalajara. Lo esperaban con documentación para explicarle las obras que realmente les hacen falta.

Ambas partes dieron a conocer sus videos y de ellos se desprende que Enrique Alfaro fue recibido -un tanto sorprendido- por la rectora, donde intentó dialogar con el gobernador para comunicar las necesidades urgentes del centro universitario.

Pero ella y el profesor Luis León fueron ignorados y rechazados por el gobernador, quien siguió su camino a la puerta de ingreso al Centro Universitario localizado a las afueras del municipio de Ameca, sin mostrar interés ni apertura al diálogo. Luego pidió a su equipo grabar un video con el plantel universitario como escenografía.

Los llama "reventadores"

Sin embargo, en un video difundido en sus redes sociales, el gobernador dijo que había “reventadores”, pero presentes solo estaban la rectora y el profesor.

Luego arribaron varios alumnos a manifestarse con pancartas y ellos lo encararon al momento de retirarse.

El gobernador daba su versión cuando lo interrumpieron diciéndole que mentía y él aseguró que en el lugar estaban unos “reventadores”. Eso fue lo que apareció en el video oficial desde gobierno del Estado y así por varias horas permaneció esa versión, hasta que la propia UdeG dio a conocer sus videos y la versión de su personal.

En el Centro Universitario Valles #ObrasSonAmores. Aquí vamos a entrarle con otros 11 mdp para seguir ampliando su infraestructura y, aunque el grupo que controla a la Universidad nos volvió a mandar provocadores, la respuesta es la misma: frente a las mentiras, hechos. pic.twitter.com/EkkDYgbZZV — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) August 26, 2022

Las amenazas

La rectora María Luisa García Batiz entregó al gobernador documentos sobre las obras del edificio de Investigación y Posgrado y del Núcleo de Servicios Universitarios, que tienen retrasos de hasta 29 meses.

“Tenemos obras atrasadas, tenemos un edificio que para nosotros es muy importante y te queremos dar información. Nada más esto”, dijo la rectora. Sin embargo, el gobernador la interrumpió y sentenció: “Cuida lo que haces”.

El profesor explicó al gobernador la naturaleza del retraso en las obras del CUValles: “Hay 40 millones que no se han ejercido adecuadamente por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), obra contratada por usted. Aquí están las carátulas de los contratos. Aquí viene todo y creo que no es adecuado lo que está pasando. No nos vengan a decir, en nuestra casa, cosas que no son ciertas”.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, respondió nuevamente con amenazas. “Estás faltándole el respeto a los diputados, al presidente municipal y al gobernador. Nomás mídele bien tus palabras.", le espetó, mientras uno de sus guardaespaldas se interpuso frente al profesor de manera intimidante y se retiró. Todo esto viene en el video difundido por la UdeG.

Una vez que el gobernador se retiró, la rectora explicó que los retrasos de las obras prometidas impiden el crecimiento de la matrícula en el CUValles.

“Hemos estado pidiendo que terminen las obras inconclusas. Esto nos afecta mucho porque no podemos ampliar la matrícula que, para nosotros, es importante, porque retrasan la posibilidad de crecer la matrícula de mil 500 alumnos y que tengan mejores condiciones de trabajo”, refirió.

Subrayó que son necesarios los espacios para los profesores que se encuentran en áreas de docencia y espacios adecuados para la investigación y lamentó la falta de apertura del gobernador, quien lejos de escuchar lanzó amenazas a los universitarios.

Realidad económica de CU Valles

De 113 millones de pesos es el déficit que tiene el Centro Universitario Valles de la Universidad de Guadalajara situado en Ameca, Jalisco, y 11 millones, como los que prometió el gobernador Enrique Alfaro, apenas representan el 10%.

Según en plan de infraestructura presentado por CUValles, la realidad es que faltan 32 millones de pesos para concluir con la construcción del Edificio de Investigación y Posgrado (EIP), así como 50 millones de pesos para el Núcleo de Servicios Universitarios (NSU).

Pero, además, ambos edificios presentan atrasos en los pagos de obras realizadas, que datan desde los años 2019, 2020 y 2021. Son 22 en el caso del edificio de investigación y posgrado y otros 20 millones en el de Servicios Universitarios.

Un dictamen señala que las obras en ejecución -elaboradas por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) han presentado deficiencias constructivas y materiales tratando de regatear los costos y por fallas de cálculos y falta de tiempo para el retiro de cimbras en el secado del concreto.

