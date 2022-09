Julio Menchaca asume cargo como gobernador constitucional de Hidalgo

Este lunes 5 de agosto, Julio Menchaca asumió el cargo de gobernador del estado de Hidalgo. En la mañana, entre porras y aplausos, que decían "sí se pudo", tomó protesta ante el Congreso del Estado y diversos asistentes, entre los que figuró el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, así como senadores, diputados federales, secretarios federales, gobernadores, exgobernadores hidalguenses, presidentes municipales, regidores, embajadores y muchos más.

También causó gran expectación la llegada del secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

En su mensaje, el gobernador Julio Menchaca aseguró que no fallará, “con el pueblo todo sin él pueblo nada".

Subrayó que a partir de este 5 de septiembre de 2022 inicia un nuevo régimen y con ello, la oportunidad de construir la tan anhelada alternancia, “después de 93 años la ciudadanía decidió un cambio de rumbo para terminar con las malas prácticas de un sistema que ya se fue para siempre”.

“Hay muchos problemas antiguos y complejos, pero juntos podemos superarlos, porque con el pueblo todo, sin el pueblo nada, erradicaremos la corrupción y la impunidad para que los recursos públicos vayan a donde la gente los necesita”, expresó.

De acuerdo con Menchaca Salazar, son muchos los retos, pero más las oportunidades para generar un cambio en el horizonte de los próximos años.

“Habrá piso parejo para que todos y todas puedan cumplir sus sueños, nuestro gobierno va a presentar a todos, sin importar sus preferencias, porque solo unidos podremos lograr la verdadera transformación de Hidalgo”, expresó.

El morenista, quien en antaño militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se comprometió a gobernador para el pueblo y por el pueblo, “desde este día estaremos trabajando para demostrar que la transformación ya comenzó, los invito a sumar esfuerzos, de manera estrecha y coordinada con el gobierno de México, daremos pasos firmes para llevar bienestar”.

A su vez comentó que su gobierno será sensible y honesto con la apuesta de proyectar el futuro de Hidalgo bajo las premisas de la cuarta transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

“Agradezco haber sido elegido para iniciar esta nueva etapa en la vida pública de Hidalgo”, dijo.

El mandatario también aseguró que durante su gestión buscará devolver el sentido ético y moral a la política, quitando el derroche y la opulencia, así como devolverle a los políticos la vocación de servicios público.

“Para Hidalgo lo mejor está por venir, porque en Hidalgo, viva el estado de Hidalgo, viva la cuarta transformación”, finalizó.

Al final, la diputada local por el distrito con sede en Mixquiahuala, Lisset Marcelino Tovar llevó a cabo la clausura del acto solemne.

