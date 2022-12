Padres del exgobernador, Aristóteles Sandoval, reprochan lentitud en las investigaciones

Aunque afirman que ya perdonaron a quien le quitó la vida a su hijo, la madre y el padre del exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz indicaron que “lo menos” que esperan es justicia, a dos años del asesinato en Puerto Vallarta.

Te recomendamos: Manu Vaquita admite que pidió que limpiaran bar donde asesinaron a Aristóteles Sandoval

“No ha habido nada, la carpeta de investigación parece que la quieren archivar, no se conoce quiénes fueron los autores intelectuales, se dice que el caso está cerrado y en el fondo nosotros perdonamos ya, pero sí creo que la justicia debe hacerse valer, porque nosotros sufrimos mucho, tenemos un dolor muy profundo por su ausencia y confiamos en que la justicia terrenal se dé, no obstante que no hemos visto nada”, expresó el padre de Sandoval.

Justicia Capturan a "Manu Vaquita", dueño del bar donde fue asesinado Aristóteles Sandoval

Esto lo comentó al salir de la misa en honor del exgobernador priísta, en la que además de familiares y amigos, hubo exfuncionarios de los gobiernos municipal y estatal que encabezó Sandoval Díaz, así como algunos priístas que han estado en cargos públicos durante los últimos años.

Junto con su esposa, Sagrario Díaz, se dijo confiado en la “justicia divina”, pero exigió también “justicia terrenal”.

“Nosotros desde un principio dijimos que Dios los perdone y por nuestra parte no hay problema, pero queremos saber qué es lo que pasó”, dijo la madre de Jorge Aristóteles.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Ambos pidieron al gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, que respete el dolor de la familia y deje de culpar al anterior gobierno de los índices delictivos en la entidad y agradecieron que a dos años del asesinato de su hijo, las muestras de apoyo y solidaridad continúan.

Publicado en El Occidental