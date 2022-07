Se apunta Higinio Martínez por la candidatura al Edomex

El senador del Estado de México, Higinio Martínez Miranda, se declara listo para registrarse hoy como aspirante a la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, espacio que más adelante derivará en la candidatura de Morena a la gubernatura mexiquense.

Es uno de los morenistas más activos y con mayor estructura en la entidad, pero asegura que pase lo que pase en el proceso interno de Morena, se mantendrá en su partido, acatará los resultados y apoyará a quien resulte designado, aunque evidentemente él espera ser el abanderado.

También prevé que no habrá “bendición presidencial” en la definición de la candidatura morenista y enfatiza que sin importar la decisión final, esa fuerza seguirá unida, sin rupturas, y de no ser el elegido, él no será un problema para Morena.

Durante una entrevista con El Sol de Toluca destaca que tiene experiencia, un trabajo de 32 años, así como la capacidad de coordinar, unificar y conciliar, pero también advierte que si Morena gana la entidad el siguiente año, debe haber un cambio, pues de lo contrario sería un fraude a la población.

En 2023 estará en juego la gubernatura del Estado de México y el futuro de sus 18 millones de habitantes.

Lamentan falta de consenso

Morena lanzó su convocatoria para definir al coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, y futuro candidato a la gubernatura, e Higinio Martínez adelanta que participará con las reglas y tiempos establecidos.

Sin embargo, lamenta que no se haya logrado un consenso entre aspirantes, como él convocó, y acepta que su propuesta no tuvo eco, aun cuando la propia convocatoria señala la posibilidad de un registro único.

“Lo lamento, yo fui el que lo propuso, yo he insistido en que valía la pena hacer un consenso, principalmente entre quienes más relación, afinidad política teníamos, pero pues no se dió. No hubo eco. No tuvo eco mi propuesta. Lo lamento porque era un buen intento, porque lo hemos hecho muchas veces y la misma convocatoria lo establece”, dice.

“Mi propuesta al final es retomada en la convocatoria porque establece la posibilidad de que haya un solo registro al final, o quede un solo registro que se declarará único y coordinador. Hasta ahorita no tuve eco, lo lamento, pero voy a participar porque así se ha definido con el grupo de compañeras y compañeros que me apoyan en todo el Estado de México”, afirma.

El senador Higinio Martínez durante una reunión con empresarios de Coparmex. Foto | Cortesía

Martínez Miranda es considerado al interior de Morena como uno de los personajes que más ha apoyado a quienes son mencionados como dos de los principales aspirantes: Delfina Gómez y Horacio Duarte, ambos exalcaldes de Texcoco.

Sin embargo, el senador no acepta que exista desilusión porque ninguno de los dos atendió su llamado de buscar consensos. Lo que hay, advierte, es nostalgia.

“No hay ruptura, no tengo problema, cuando hemos discutido no nos hemos peleado, no hay esto. Puedo tener cierta nostalgia porque pensaba que pudimos haber hecho lo que siempre hemos hecho; lo pudimos haber hecho hoy. “Tal vez nostalgia por los tiempos pasados es lo que me queda, pero no ruptura”.

No obstante, afirma que junto con la nostalgia también hay esperanza.

¿Por que Higinio Martínez es candidato?

A Higinio Martínez lo arropa un grupo de personajes mexiquenses que aglutina a alcaldes, diputadas y diputados locales y federales, exediles y otros liderazgos, y él ha levantado la mano para buscar ser el coordinador y posterior abanderado de Morena, hoy la primera fuerza política en el Estado de México.

Al ser cuestionado en torno a la diferencia que podría marcar y por qué debería ser elegido, afirma que tiene un trabajo de 32 años en el ámbito público del Estado de México, donde ha ocupado todos los cargos: senador, diputado local y federal, alcalde, dirigente de partido y el liderazgo de un equipo que lo ha llevado a que muchos de sus compañeros y compañeras digan que él es el indicado.

Cortesía | @higinio_mtz

“Muchos de los que se van a inscribir han sido o son parte de este equipo, que ellos me han otorgado, me han dispensado la calidad de dirigente, líder de ese equipo, y todas esas características han hecho que mucha gente, muchos compañeros digan: él es el indicado”.

Ahora, advierte, no se trata de una senaduría, diputación, ni alcaldía, sino de enfrentar la complicada tarea de ganar el Estado de México y de ofrecer resultados desde el principio. Él asegura que reúne las características necesarias.

“Porque coordino, porque unifico, porque concilio, por muchas cosas que puede decir la gente y toda la experiencia acumulada que tienes para atender la problemática del Estado de México”, señala, aunque admite que no le gusta hablar en primera persona.

Morena el favorito a la candidatura

Higinio Martínez Miranda considera que rumbo a 2023 hay dos personajes que en todas las encuestas son los mejor posicionados, y ambos son de Morena: de mujeres la secretaria de Educación, Delfina Gómez Álvarez, y de varones: él.

Esos ejercicios, señala, también arrojan que hoy Morena ganaría la elección a la gubernatura, y al competir con personajes de otros partidos, los dos se mantienen en el primer lugar, están prácticamente empatados y muy por arriba de otras y otros morenistas.

Eso, dice, le anima a señalar que están bien posicionados, aunque adelanta que su partido tomará en cuenta diversos factores para llevar a cabo su definición, y él será respetuoso de ello.

Confía en que será el abanderado, pero advierte que no va a una competencia, pues el proceso es de designación, donde él acepta las reglas y respetará el resultado porque sabe que puede ser o no ser elegido.

El senador morenista afirma que está preparado para los dos escenarios.

“Y si no soy tendré que respetar el resultado de las encuestas, y si yo no soy, apoyaré a quien resulte adelante en este procedimiento que va a hacer el partido”.

Pase lo que pase, él, sostiene, se queda en Morena. “Sí, yo me quedo en Morena".

Andrés Manuel López Obrador no intervendrá en el proceso interno

Higinio Martínez descarta la posibilidad de que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, intervenga en el proceso interno mexiquense, pues tiene muchos asuntos, y aun cuando cree que estima tanto a Delfina Gómez, como a Horacio Duarte y a él mismo, el primer mandatario ha dejado el proceso en manos de su partido y no dará una opinión pública.

Pase lo que pase, anticipa, Morena deberá mantenerse unido y adelanta que él no tendrá problema, ni será un problema.

“Debe hacerlo (mantenerse unido), de mi parte no habrá problema, espero que de los demás compañeros tampoco.

Debe salir adelante, unido. Yo no seré un problema para eso”.

2023 el futuro de 18 millones de personas

Para Higinio Martínez su partido no es lo más importante el siguiente año, pues estará en juego el destino, la vida, el futuro y presente de 18 millones de personas que viven en la entidad y Morena, dice, es un instrumento para llegar al poder. “Lo que se juega es el destino del Estado de México”, asegura.

Además, alerta que de ganar la elección tendría que haber resultados inmediatos, pues existe un anhelo de cambio en la mayoría de las y los mexiquenses y si sólo hubiera un cambio de siglas o de color sería un fraude para la población.

“Morena no puede apostar a sólo un cambio de siglas. 'Quítate tú para que me ponga yo', eso ya se ha vivido en otras entidades, en municipios y la gente castiga”, advierte, al tiempo de apuntar que existe una gran problemática y necesidad de cambio, por lo cual Morena tiene que enviar a sus mejores mujeres y hombres y demostrar que puede hacer mucho mejor las cosas.

Su equipo, señala, incluye a morenistas y a simpatizantes de otros partidos que buscan una transformación en el Estado de México.

Ataja desde ahora el argumento de que no hay dinero para hacer mejor las cosas en la entidad con la mayor población y presupuesto del país, pues sostiene que deben echar a andar la imaginación.

Considera que podrían ahorrar 30 mil millones de pesos al año que hoy se van en corrupción, despilfarro o gastos innecesarios, y con el apoyo del Gobierno federal, sumados al empresariado, atraer más inversiones y generar más empleos.

“Claro que se puede, pero hay que saber cómo”, sostiene.