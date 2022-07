Secretario de Seguridad de NL podría dimitir por complicaciones de salud

Diagnosticado con leucemia en 2009, el secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci, podría dejar el cargo para atenderse de complicaciones que le han surgido derivadas de la enfermedad.

Aceptó que presenta problemas de salud relacionados con leucemia y en los próximos días su equipo médico decidirá si tiene que dejar su cargo para someterse a un tratamiento.

El funcionario se realizó unos exámenes y no salió bien en los resultados por lo que deberá atenderse

"Lo que te puedo decir es que sí salí mal en mis exámenes, sí me tengo que tratar, también debo decirte que no me pienso morir de leucemia, pero para eso necesito tratarme si no sí me voy a morir".

En esta misma semana su equipo médico podría tener resultados de los estudios practicados, mientras tanto se mantendrá en el cargo hasta que los médicos o el Gobernador Samuel García determinen lo contrario.

"Ya veremos con el gobernador que es lo que sigue, los médicos y él son los que tienen que tomar la decisión mas adecuada para Nuevo León".

Con su característico lenguaje, el Secretario de Seguridad Pública estatal dijo que ahora sigue en el cargo, y "pues que sea lo más correcto, yo creo que primero hay que enterrar al muerto y luego vemos la sucesión".

En 2009 era Secretario de Seguridad en el sexenio del priista Natividad González Parás, y fue diagnosticado con leucemia, por lo que solicitó licencia para ausentarse del cargo y continuar con su tratamiento.

En la administración de Jaime Rodríguez Calderón, ocupó la misma Secretaría de Seguridad y el Gobernador Samuel García, lo ratifico en el cargo.









