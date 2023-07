La realidad no se puede ocultar: obispo de Apatzingán responde a Ramírez Bedolla

El obispo de Apatzingán, Cristóbal Ascencio García, negó que esté interesado en hacer política, tal como acusó ayer el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla.

El pasado domingo, el religioso criticó que el presidente de México haya celebrado los cinco años de su victoria, en vez de decretar un día de luto nacional por la violencia que azota al país.

Puedes leer: Iglesia tiene más simpatía por los ricos: AMLO responde a críticas del obispo de Apatzingán

Política Encabezó un movimiento armado ilegal: Ramírez Bedolla tras el asesinato de Hipólito Mora

El mensaje no fue bien recibido por el mandatario michoacano, quien en su conferencia de los lunes dijo que el obispo “está haciendo política” y agregó que algunos sacerdotes terminan por ser voceros del crimen organizado.

Entrevistado sobre el tema, el obispo se desmarcó sobre cualquier pretensión más allá de enviar un mensaje para los creyentes, pues su papel, dijo, consiste en otorgar palabras de esperanza a su feligresía.

“No es mi intención hacer política, tampoco pelearme con el gobernador, lamento que lo tome así pero la realidad no se puede ocultar; en la zona donde tenemos nuestra Diócesis han aumentado los delitos en los últimos años, no solo de homicidios, sino de robos, de extorsiones, no es algo que podamos esconder”, dijo en charla telefónica.

Recordó que en los últimos meses se han suscitado hechos relacionados con la inseguridad en Apatzingán, primero con los 800 desplazados de comunidades aledañas, luego con el asesinato de Hipólito Mora y tres de sus escoltas en la localidad vecina de La Ruana, e incluso con el asesinato de un hombre en la Glorieta Chandio el domingo y otro más el lunes, afuera de una funeraria.

“El mensaje en la misa del domingo fue un llamado a la reflexión, a que aceptemos que pasamos por un momento complicado, y sobre todo, un llamado a la reconciliación, porque detrás de muchos crímenes está el deseo de venganza”, señaló el religioso, quien dijo no tener miedo a posibles represalias en su contra.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sobre la posible relación de padres católicos con el narcotráfico, negó conocer un solo caso, por lo que invitó al gobernador a que si sabe de alguno, lo denuncie.

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador también tocó el tema en su conferencia mañanera, donde subrayó que el obispo está en su derecho de opinar, pero que él mantiene una buena relación con las iglesias de México.

Publicado en El Sol de Morelia