Pobladores de Honduras de la Sierra, Chiapas, retienen patrullas y a tres trabajadores del INEGI

Dos patrullas retenidas desde el pasado lunes, una de la Policía Municipal y otra de Protección Civil, así como tres trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, privados de su libertad desde el 21 de septiembre, la disputa de 70 hectáreas de tierras y la desincorporación de cuatro comunidades es lo que prevalece en el nuevo municipio Honduras de la Sierra, donde ratifican que no habrá elecciones extraordinarias.

El representante de los cuatro ejidos, Pablo Galeana, Cerro Perote, Santo Domingo la Cascada y Ángel Díaz, Rey Cruz Roblero Ramírez, explicó que la situación es tensa en el municipio tras cinco años de exigencia de desincorporación de estos territorios del nuevo municipio creado “sin consenso y sin consentimiento de las comunidades ahora en conflicto”.

Los servidores públicos del INEGI retenidos son el licenciado Gamaliel Pivaral Díaz, el ingeniero Estalín Pérez Morales e Iner Sandro Rivera, que según el representante no corren riesgo y ponen en peligro su vida, y son el salvo conducto para que las instituciones del Estado Mexicano atiendan sus demandas de desincorporación de los cuatro ejidos.

En entrevista frente al Congreso del Estado, explicó que la única posibilidad de liberar a los tres funcionarios del INEGI es llevar un compromiso concreto de que los cuatro ejidos serán desincorporados de Honduras de la Sierra y regresar al municipio de origen, Siltepec. "El pueblo se desbordó, rebasó, aún cuando pedimos ningún acto de autoridad nos enviaron al personal para realizar el censo agropecuario, pisotearon las tierras y ha inconformado al pueblo".

Robledo Ramírez, acompañado de representantes de las cuatro poblaciones, entregaron a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado un documento en el que exigen no depender más de Honduras de la Sierra, creado en el 2018 pero hasta el 2020 el Congreso del Estado nombró su primera autoridad, un concejo municipal presidido por Noé Pérez Morales, a donde no llegan obras a pesar de haberle designado de presupuesto 42 millones de pesos.

Dos patrullas se encuentran retenidas desde el pasado lunes, así como tres trabajadores del INEGI privados de su libertad desde el 21 de septiembre / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

“No queremos enviados, queremos personas con la capacidad de resolver el problema, no más incapacidades. No queremos ser más municipio de Honduras de la Sierra, las tres comunidades que sí quieren pertenecer al municipio están divididos, Las Delicias, El Letrero y Honduras de la Sierra, queremos pertenecer a Siltepec. Los empleados del INEGI están protegidos, tienen alimentación”.

No hay hospitalidad, no hay infraestructura, no hay tiendas grandes, no hay bancos, no hay crecimiento desde la creación del nuevo municipio, no nos podemos llevar, no hay comprensión, no hay paz social, no hay obras en los siete ejidos, el autor del nuevo municipio es el diputado federal de Morena, Ismael Brito Mazariegos, ha puesto al primer concejo municipal y el segundo concejo municipal, por ello se han parado las elecciones ordinarias del 6 de junio del 2021 y las extraordinarias de abril del 2022, y las que podrían convocar, añadió.

Queremos compromisos de las instituciones públicas, insistió, ese es el reclamo de unas 7 mil comunidades de los cuatro ejidos, así se demostró en la consulta que realizaron en el 2020, se los demostramos que no queríamos pertenecer a Honduras de la Sierra, tenemos documentos, pruebas de ello y nos siguen violentando nuestros derechos humanos, agrarios, y demás.

