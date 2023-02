Blanco y Negro | El que persevera, alcanza

Ejemplar es Fernando Sánchez Nava, un atleta sobre silla de ruedas, que no quita el dedo del renglón y día a día se prepara para trascender.

Su perseverancia lo tiene entre los mejores de su categoría a nivel nacional, y es serio aspirante para representar a México en los próximos eventos internacionales.

Este domingo, Fernando se adjudicó el primer lugar del medio maratón de Guadalajara, resultado que afirma su buen momento en un año clave para concretar sus aspiraciones de llegar a Juegos Parapanamericanos Santiago de Chile 2023 y amarrar su calificación a Juegos Olímpicos París 2024.

Sánchez Nava no es un corredor improvisado, tiene en su trayecto presencia en los principales eventos del mundo, por lo que en su mística tiene claro que hay que poner toda la carne al asador y entrenar al 100 % para alcanzar los objetivos.

Sin duda que su decisión lo llevará a alcanzar sus metas; de inicio, Fernando es un ser humano extraordinario, que merece el reconocimiento de todos.

SALINAS PLIEGO Y TLAXCALA

Una segunda mención de Tlaxcala, en Twitter por parte de Ricardo Salinas Pliego, el millonario empresario de la televisión y del comercio, llamó la atención en el medio futbolístico local.

Y es que antes del juego de su equipo, Mazatlán en la Liga Mx, ante Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, ofreció si ganaban, 300 mil dólares y de perder tendrían que darle 30 mil dólares.

Pero en esa propuesta dijo: “Si con esto no se motivan mis jugadores… se me hace que me llevo el equipo a Tlaxcala”. Pues resulta que Mazatlán perdió y las palabras de Salinas Pliego causaron reacciones y hasta memes.

En la realidad es muy difícil que el club de la máxima categoría llegue a la entidad, por el hecho de que el Estadio Tlahuicole no reúne los requisitos para ser sede de algún equipo de la Primera División profesional, su aforo es corto para la capacidad mínima exigida, que es de 20 mil aficionados sentados.

En el juego del empresario, hay quienes se la creyeron y esperan pronto que la franquicia del Mazatlán FC llegue a estas tierras, lo que, si se trata de soñar, sería grandioso para el estado, ya que la proyección histórica y turística sería a niveles nunca vistos.

NUEVA INFRAESTRUCTURA

Tlaxcala capital avanza en sus nuevos espacios deportivos, como la construcción de canchas de piso sintético para la disciplina de futbol, en la Unidad Deportiva Blas “Charro” Carvajal, las que vendrán a reavivar el espacio.

En este nuevo proyecto, que importante será desarrollar torneos con orden e impulsando a niños y jóvenes. Y en esta dinámica ojalá sea utilizada la arena de voleibol de playa, que permanece sin uso desde el año pasado.

La desgastada cancha de futbol rápido es una opción viable para convertirla en el deporte, que esté año será desarrollado en la entidad con el campeonato mundial.

Otro lugar que también tiene cambios positivos es la Unidad Deportiva Zaragoza, la que cuenta con una nueva ciclopista para trote o caminata, y tendrá otras acciones, que le darán una transformación significativa en el municipio de Totolac.