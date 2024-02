Espacio INE | Ampliación de derechos

EILEEN ZACAULA CÁRDENAS

Ya veníamos hablando de este nuevo proyecto denominado “Voto Anticipado” y por nuevo me refiero a la aplicación simultánea en las 32 entidades federativas que se llevará a cabo en el mes de mayo de este año, pues ya existen dos pruebas piloto previas, la primera en Aguascalientes en el Proceso Electoral Local 2021-2022 correspondiente a la elección de Gubernatura; y la segunda en 2023 en las elecciones locales de Coahuila y del Estado de México.

De modo que, el pasado fin de semana, la Delegación del INE en Tlaxcala, conformada por la Junta Local y las tres juntas distritales, arrancó con todo el operativo de campo para invitar a todas aquellas personas que entre el 1º de septiembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2023 hubieran tramitado una Credencial para Votar, al amparo del artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El universo, en un primer saque, correspondiente a tal periodo, se integró por 204 invitaciones y sus respectivos formatos de Solicitud de Inscripción a la Lista Nominal del Electorado para Voto Anticipado, de las cuales, se han podido entregar 167, es decir, el 81.56 %. En el Distrito 01, con sede en Apizaco se concentraron 77 invitaciones; en el Distrito 02 con cabecera en Tlaxcala capital, 80; mientras que en el Distrito 03, se concentraron 47 invitaciones y sus concernientes solicitudes.

Cabe anotar que un segundo saque corresponderá a aquellas personas que hubieren solicitado un trámite de credencialización entre el 1º y el 22 de enero de este año, periodo que todavía abarcó la Campaña Anual Intensa de credencialización. En cifras preliminares, se tiene una cifra adicional de 9 personas que también serán visitadas para consultar si es su voluntad participar ejerciendo su voto desde su domicilio.

Es preciso que la ciudadanía sepa que esta modalidad aplica exclusivamente para quienes hayan solicitado un trámite y obtenido su mica electoral en los términos ya explicados y que, de aceptar participar de este modo, su registro será extraído de la Lista Nominal de Electores para poder conformar un listado “especial”, por llamarlo así, el del Electorado para Voto Anticipado, de suerte que, si la causa que motivó la solicitud primigenia no permanece, es decir, que la persona ya no estuviera imposibilitada para moverse o trasladarse y decide ir a la casilla el 2 de junio, su registro no aparecerá en el listado de la casilla.

Medidas de nivelación como esta, ponen al Instituto a la vanguardia en materia de inclusión y maximización de derechos. Que no quepa duda de que en el INE se hacen todos los esfuerzos por crear las condiciones que permitan un ejercicio del sufragio con enfoque basado en los derechos humanos; ahora solo falta informarse y votar.





Vocal del Registro Federal de Electores Junta Local Ejecutiva del INE en Tlaxcala