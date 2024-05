Espacio Ine / El próximo viernes

EILEEN ZACAULA CÁRDENAS*





“Hola bebé. ¿Cómo has estado? Tal vez no sepas quien habla. O tal vez lo hayas olvidado” … ¡Noooo, no lo olvides! Que como dice Espinoza Paz “el próximo viernes”, 31 de mayo, por cierto, es el último día para recoger la Credencial para Votar que tramitaste porque la anterior se te perdió, te la robaron o se maltrató severamente y ya no es útil para identificarte y votar el domingo 2 de junio.

La Jornada Electoral está a la vuelta de la esquina y la efectiva, para estos casos, es la credencial que expide el INE, porque es el único medio permitido para que el funcionariado de casilla nos identifique, nos busque en la Lista Nominal y nos permita votar.

Con corte al 26 de mayo, en los módulos de atención ciudadana (MAC), se encuentran disponibles 1,147 credenciales, 346 en el Distrito 01 con cabecera en Apizaco, cuyos módulos se ubican en Apizaco y Huamantla; 647 en el Distrito 02 que cuenta con módulos en Tlaxcala capital y Calpulalpan; en tanto, aún hay 154 credenciales el Distrito 03, con módulos tanto en la cabecera, en Zacatelco, como en San Pablo del Monte.

En caso de que estas credenciales no sean recogidas por sus titulares, serán resguardadas en las Juntas Distritales y puestas nuevamente a disposición de la ciudadanía implicada, una vez que transcurra la jornada comicial.

Es importante mencionar que, a partir del 3 de junio, el Registro Federal de Electores, a través de los MAC, abre sus puertas no solo para recoger estas credenciales sino para efectuar trámites registrales de todo tipo: cambio de domicilio, inscripciones, correcciones de datos personales y de domicilio, etc.

Los MAC en los que se estará brindando el servicio son: Tlaxcala y Zacatelco de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes y sábados de 9 a.m. a 4 p.m.; así como Huamantla y Calpulalpan, en un horario de lunes a sábado de 9:00 a 16:00 horas. Y será a partir del lunes 10 de junio cuando ya estén en funciones los 10 MAC de la entidad, incluyendo Apizaco, San Pablo del Monte y los cuatro itinerantes que acercan el servicio a las localidades más alejadas del estado.

Así que ojo, porque si andas con que “igual y de plano ya no quieres verme…”

Yo te contesto: “Igual y te pido volverte a mirar… el último viernes…” 31 de mayo, ¡No lo olvides!





*Vocal del Registro Federal de Electores Junta Local Ejecutiva del INE en Tlaxcala