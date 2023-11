Mirador del sur | Los candados para las candidaturas

En los municipios del sur del estado hay personajes integrados al consejo estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), los 30 buscan crecer en su participación política, pero solo dos de ellos tendrán posibilidad de ser candidatos para los comicios electorales de 2024, de acuerdo a sus propios estatutos.

Y en esta medida, con el registro de Alfonso Sánchez García al Senado de la República, queda una plaza entre los consejeros para alcanzar la bandera de este partido.

Lo cierto es que estamos a ocho meses de las elecciones y no hay un panorama claro de quién llevará la bandera morenista, incluso no está definido si será un hombre o una mujer, aunque el método será a través de encuestas, por lo que queda totalmente descartado que sea por medio de una elección interna, la forma que anteriormente usaban el Partido Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, con la que terminaban divididos ante la intromisión para votar, de personas de otros partidos, estando como protagonista el tan criticado acarreo.

Es claro que al interior de Morena, en las diferentes poblaciones, hay más de uno que considera tener las tablas, la capacidad y el apoyo ciudadano, para comandar el próximo trienio municipal. Conforme pasen los días, será mayor la tensión para conocer a los abanderados de Morena.





Y HABLANDO DEL PUMA

Donde se han marcado firmes intenciones de buscar la diputación local, por el distrito con cabecera en Zacatelco, es en la fundación que encabeza Hildeberto Pérez Maldonado, el hijo del alcalde Hildeberto Pérez Álvarez, quien ha tapizado varios municipios con lonas gigantes y su mensaje como empresario exitoso.

El joven economista, quien representa a la nueva generación de políticos en el estado, podría hacer una fórmula en la contienda electoral con su padre.





EL PANTEÓN DE ZACATELCO

El Día de Muertos mostró a un panteón municipal lleno a su máxima capacidad, por lo que las autoridades locales no deben actuar negligentemente ante una situación, que es problemática. Lo cierto es que el nuevo camposanto de este poblado está embargado, simplemente porque el gobierno de Pérez Álvarez no quiere pagar laudos laborales de varios años y de algunos trabajadores.

Pero ante la negativa, el gobierno de Zacatelco debe tener cuidado en sus actos de desinterés y cumplimiento a sus obligaciones, ya que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala lanzó un claro mensaje: que no será tolerante y paciente, y es que en Ayometla luego de embargar el mercado municipal, por la misma causa de no pago de un laudo laboral, determinó legalmente poner el remate el espacio, el que podrá quedar en posesión legal de algún particular y con ese recurso pagar el finiquito de un extrabajador.

Ante este panorama, es necesario que los ayuntamientos eviten dejar en malas relaciones la conclusión laboral de su base de confianza, por lo que desde ya tendrán que ir preparando el terreno para concluir el trienio sin deudas ni conflictos laborales.