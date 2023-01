Mirador del sur | Zacatelco y su caos

Zacatelco sin duda alguna es el “corazón del sur del estado” por ser un municipio con una activa participación social, lugar de desplazamiento para habitantes de más de 15 municipios de la región, que necesita forzosamente de programas de ordenamiento urbano, que vayan por encima de intereses particulares. Y vaya que es una mala decisión el regresar la feria anual por parte del ayuntamiento al centro del municipio, cuando la capacidad de sus espacios ya no dan para desplazar a miles de personas durante la festividad, en medio de las estructuras de fierro de los juegos mecánicos y de los puestos comerciales, que complican la movilidad de las personas. El Zacatelco de hoy no es el mismo al de hace cuatro o cinco años, o antes de la pandemia; hoy son muchas más personas las que lo habitan y no solo las que residen en él, sino las que lo visitan por alguna actividad laboral, por compras o porque el transporte público los ubica ahí para trasladarlos a sus lugares de origen. Además, el gobierno actual olvidó que existen algunos daños en la parroquia de Santa Inés Zacatelco, que no han sido reparados en su totalidad luego de las afectaciones por los movimientos telúricos años atrás.

PASIVIDAD

Llama mucho la atención que los habitantes de Zacatelco se han mantenido pasivos ante las acciones unilaterales de quienes gobiernan, decisiones que no favorecen la estabilidad social y que más bien van orientadas al lucro, por los ingresos millonarios que obtienen ante la renta de espacios.

EL CHATAL

Zacatelco había encontrado en años anteriores en el centro turístico el “Chatal” el lugar adecuado, por su amplitud, para la realización de su feria anual, lo que este año no ocurre y que generará graves problemas principalmente este domingo, el del mole, en la vialidad sobre carretera federal.

Hay otro punto que no se debe olvidar y es el de la pandemia, la que no ha terminado, por lo que las personas que acuden al centro de la población, para divertirse con los juegos mecánicos y adquirir algún producto ofertado por comerciantes en el primer cuadro, también los pone en riesgo de adquirir el virus que produce la Covid-19, por lo que ante esta situación es importante recordar el uso de cubrebocas para aislar las vías respiratorias, durante su estancia en el centro de Zacatelco.

LAS CALLES

Zacatelco es de los municipios con debilitamiento en su infraestructura urbana; sus calles y avenidas, están deterioradas por hundimientos y como resultado a malos trabajos en su ejecución.

Este año quienes lo visiten observarán el rezago que vive este poblado, el que no tiene obras de impacto social.