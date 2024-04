¡Pieza de Ajedrez! / No más promesas, ¡queremos resultados!

Lamentable la crisis de inseguridad que vive Zacatelco ante la alta incidencia delictiva, la falta de certificación de los elementos policiacos y la ausencia de políticas públicas para recuperar la tranquilidad y paz en el municipio, fueron las razones por las que el Consejo Estatal tuviera que aplicar tardíamente el Mando Coordinado en esta localidad.

Sin embargo, esta problemática no es de ahora, pues recordemos que el alcalde ya había recibido su jalón de orejas ante la falta de acciones en esta materia, y es que el reciente hecho expuso la verdadera situación del municipio, como es el incremento del 28% -en tan sólo un año- de delitos como robos, asaltos y homicidios, así como el aumento del número de carpetas de investigación y de llamadas al servicio de emergencias.

Por si esto no fuera poco, el municipio no contaba con el suficiente número de policías para la población pues su plantilla era de tan sólo 19 elementos, los cuales no cuentan con certificación y capacitación adecuada para desempeñar sus funciones, en este tenor, recordemos que, de acuerdo con la norma internacional, por el número de habitantes, Zacatelco debería contar con al menos 83 policías.

Si bien es cierto que el alcalde demostró incapacidad en la resolución de conflictos en esta materia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene gran parte de responsabilidad, pues es esta dependencia la que debe trabajar de manera coordinada con los municipios, sin embargo, este suceso evidenció su falta de estrategia a nivel estado, pues Zacatelco no es la única localidad que se encuentra con estas deficiencias.

Definitivamente urge recuperar la seguridad en nuestro estado, urge que mejoren las condiciones laborales y profesionales de nuestros policías, pues no podemos responsabilizarles si desde el sistema no se les brindan las condiciones óptimas para el combate de la inseguridad.

Existe un alto crecimiento de ataques directos a los elementos de seguridad, lo que lleva al alza la tasa de mortalidad de este sector, claro ejemplo el reciente fallecimiento del policía estatal en Zacatelco, así como la hospitalización de otros dos integrantes de la seguridad estatal.

Nuestros policías deben contar no sólo con las prestaciones de ley básicas, también se les debe brindar seguro de vida, salarios dignos, servicios médicos, créditos para vivienda, pensiones de jubilación y hasta becas para sus hijos, todo ello que abone a mejorar su calidad de vida y la de sus familiares.

Es deber de los ayuntamientos, pero sobre todo del gobierno del estado, el poder garantizar condiciones dignas para ellos, así como la profesionalización de quienes tienen la responsabilidad de salvaguardar la seguridad de las y los ciudadanos.

En estos días, la mandataria estatal prometió un aumento al salario de los policías, promesa que el gobierno federal había hecho hace unos meses pero que hasta la fecha no ha cumplido, esperamos que no quede nuevamente en palabras -sólo porque estamos en tiempos electorales- sino que ponga plazos y cumpla.

Mi sincero pésame para las y los familiares de los policías estatales que, en cumplimiento de su deber, fueron heridos y que uno de ellos perdió la vida. Mi solidaridad en estos tiempos difíciles.





Facebook: Sandra Aguilar V

Instagram: @sandra.aguilarvega