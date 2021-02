Resiliencia | Día Internacional de los Datos Personales

El pasado 28 de enero se conmemoró el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, por lo que en este 2021 se cumplieron 40 años en que se firmó el primer tratado internacional del Convenio nº 108 del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, de fecha 28 de enero de 1981, con el objetivo de ayudar a ciudadanos y empresas a comprender sus derechos y responsabilidades en materia de protección de datos, desde entonces todos los 28 de enero se conmemora la cultura de la protección de datos y se desarrollan actividades dirigidas a concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de proteger su privacidad.

Lo anterior, nació con la finalidad de garantizar a cualquier persona el respeto de sus derechos y libertades fundaménteles, independientemente de su nacionalidad o residencia, concretamente su derecho a la vida privada respecto al tratamiento automatizado de sus datos.

Si el objetivo es concientizar acerca de la importancia del tratamiento de nuestros datos personales, para que tanto personas, empresas y entes públicos, demos la importancia que tiene este tema y no se tome como una mera obligación legal impuesta por la normativa, por lo tanto, es necesario que hagamos una reflexión como personas físicas y un pequeño auto-diagnostico, es posible que nos surjan las siguientes preguntas: ¿Conozco todos los datos personales que he cedido?, ¿Quiero que todas aquellas empresas/organizaciones y entidades públicas sigan utilizando mis datos personales? Y ¿Quiero que me sigan llamando porque mis datos personales aparecen en una base de datos de un servicio que no tengo contratado?

Como pueden ver, con tres simples preguntas nos damos cuenta de que no tenemos un control exhaustivo acerca de que hemos hecho con nuestros datos personales, además, tampoco somos conscientes de lo que implica esta cesión de datos, ya que no tenemos conocimiento de nuestros derechos y obligaciones en materia de protección de datos, entonces gracias a este día, son numerosas las compañías, así como los entes públicos expertos en materia de protección de datos, los que se encargan de promover buenas prácticas en el uso de los datos personales y en la realización de una protección más eficaz.

Dada la inclusión y la importancia que actualmente tiene la tecnología en nuestras vidas, y en nuestro día a día, estas actuaciones van encaminadas a garantizar a los ciudadanos una protección eficaz sobre los datos personales cedidos a través de la red, acciones como el acceso, cesión y almacenamiento de datos personales entre otras, se plantean en el mundo de la protección nuevos e importantes retos, ya que se debe garantizar a estos datos la misma seguridad que se daría a aquellos cedidos físicamente.

La última polémica en la que se han visto inmersos WhatsApp y Facebook revela el creciente interés y preocupación de los usuarios por proteger sus datos, ha sido tan negativa la respuesta de sus usuario y el traslado de millones a otras aplicaciones de mensajería, que Facebook ha accedido a retrasar la aplicación de sus nuevas políticas de uso para primavera, en lugar de febrero. Según un estudio, el 87% de los usuarios de internet se preocupa por la protección de su privacidad ante herramientas para trabajar e interactuar de forma remota, a su vez, un 60% de las compañías reconocen no estar preparadas para mantener los niveles de seguridad con la nueva dinámica del home office, por lo que, los usuarios debemos trabajar para proteger nuestra privacidad y seguridad a la hora de navegar por la red.

Como recomendación respecto a la contraseñas vale la pena cambiarlas cada cierto tiempo, reforzarlas lo máximo posible y no usar combinaciones muy sencillas, realizar copias de seguridad periódicas de la mayoría de dispositivos y aplicaciones para no perder nada ante virus o ataques ransomware (secuestro de datos), los expertos en ciberseguridad recomiendan utilizar una nube privada y no fiarse de los almacenamiento gratuito de las grandes corporaciones, es importante no acceder a cualquier enlace sin verificar su seguridad, es necesario mantenerse informado y saber qué datos recogen de ti cada servicio o aplicación, así como conocer el uso que se hace de las cookies, esto ayudará a estar más alerta, recordemos que números de cuentas bancarias, contraseñas de redes sociales y suscripciones a boletines, todos estos datos personales y muchos otros más deben estar protegidos.

