Resiliencia | Pegasus, vigilancia digital

Las acusaciones sobre la utilización del programa informático Pegasus para vigilar a periodistas, activistas e incluso a líderes políticos nos muestran que la vigilancia digital está ahora desafiando la forma en la que concebimos la privacidad y la seguridad en un mundo interconectado.

La capacidad de intervenir de forma remota un teléfono era considerada una práctica que pocos países podían intentar, pero estos exclusivos poderes de vigilancia están ahora en manos de muchos países e inclusive de individuos y pequeños grupos, en un pasado no tan distante, no era tan sencillo para un servicio secreto saber qué estabas haciendo, debían solicitar una orden judicial para espiar tus conversaciones telefónicas o enviar a un equipo para que te siguiera, ahora, casi todo lo que podrían querer saber de ti ¿qué dices?, ¿dónde has estado?, ¿con quién te has visto?, e incluso ¿cuáles son tus intereses? está contenido en un dispositivo que llevamos con nosotros todo el tiempo, por lo que pueden acceder a tu teléfono de forma remota sin siquiera entrar en contacto con él y tú nunca sabrías que tu amigable asistente digital ha sido transformado en el espía de alguien más.

Pegasus es un Software espía de grado militar, desarrollado por la empresa israelí NSO para rastrear terroristas y delincuentes, la cual, dicha compañía fue fundada en Israel en 2010, su sede está cerca de Tel Aviv, en 2014, fue comprada por la firma de capital de riesgo estadounidense Francisco Partners, algunos investigadores de seguridad señalan que en realidad el Grupo NSO es traficante de armas cibernéticas.

Dicho programa informático de espionaje no necesita ninguna acción del usuario como abrir un archivo adjunto o proporcionar datos de una cuenta, penetra en los teléfonos Android, iPhone o BlackBerry de forma totalmente invisible para el usuario, por lo que una vez instalado es capaz de acceder a todos sus datos, además de activar la cámara o el micrófono, la geolocalización y leer el contenido de la mensajería supuestamente encriptada como Telegram o WhatsApp.

Israel ha sido siempre un país con tecnología de punta, ya que su sistema educativo sumado al servicio militar obligatorio hacen que decenas de jóvenes israelíes reciban una formación de alto nivel en ciberseguridad y ciberguerra, incluso antes de que muchos de ellos vayan a la universidad, por lo que el dominio de Israel en el campo de la ciberseguridad, tienen desde hace tiempo una reputación de espionaje astuto, audaz y despiadado que se ha visto reforzada por las películas de Hollywood.

La organización de periodistas de investigación Forbidden Stories (Historias Prohibidas) y Amnistía Internacional han tenido acceso a una base de datos con miles de números de teléfono designados para ser espiados por los clientes de la firma israelí de seguridad NSO, en general Gobiernos y agencias de seguridad nacionales, con ello, dan cifras de un nuevo escándalo de espionaje masivo, pues tuvieron acceso a 50,000 números de teléfono de posibles objetivos de espionaje repartidos en cincuenta países que incluyen La India, Francia, Hungría, México, Marruecos y España, entre las posibles víctimas hay unos 600 políticos, cerca de 200 periodistas, unos 80 activistas políticos y no menos de 65 empresarios.

Derivado de las recientes revelaciones, Grupo NSO emitió un comunicado en el que señaló:La compañía vende solo a agencias gubernamentales autorizadas y cumple totalmente con estrictas leyes y regulaciones de control de exportación, sin embargo en aquel comunicado no describe quiénes son sus clientes ni qué compran exactamente, lo que sí reconoce es que no tienen control de cómo usan el software y con qué propósito.

Entonces, Amnistía Internacional y el laboratorio canadiense Citizen Lab, exigieron a los gobiernos de los países involucrados una indagatoria y resultados inmediatos, ya que realizaron un análisis forense de algo más de 43 teléfonos y encontraron que en 85% de los casos el teléfono estaba infectado por Pegasus o se había intentado instalarlo, por lo que vuelven a poner en el centro de atención tanto a la empresa como a Israel y le exigen una mejor regulación del mercado.

Si bien todo gobierno democrático debe contar con un centro de inteligencia nacional para dar seguimiento a ciertas actividades personales de actores públicos, a efectos de tomar medida que garanticen la estabilidad política, también lo es que no debe ocuparse para espiar su vida privada, pues esto implica que podemos estar a un paso de entrar a un mundo en el que todos nos podemos volver espías, pero también con la misma facilidad podemos ser espiados.