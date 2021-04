Angela es una exreina de belleza muy popular

Angela Berenice de la Vega es una exreina de belleza muy querida por los tlaxcaltecas, forma parte de las mujeres más bellas de la entidad y hace un par de años decidió alejarse de las pasarelas y en entrevista nos cuenta su motivo y si regresara a lo que le apasiona.

Fue una de las reinas de belleza que siempre estuvo apoyando a las causas sociales, en especial, fue altruista en el medio ambiente. Tiene 23 años, es estudiante de Ciencias de la Comunicación y es orgullosamente del municipio de El Carmen Tequexquitla.

Sus títulos de belleza han sido: Miss Earth Tlaxcala 2019 y Miss Supranational Tlaxcala 2019.

Tiene 23 años

¿Qué fue lo que te hizo alejarte de los reflectores?

La verdad es que no me he alejado como tal, pero por temas de la pandemia no se ha podido tener mucho movimiento en este ámbito, por lo cual he tratado de estar presente he interactuar más por mis redes sociales.

¿Volverás a las pasarelas?

Sí claro, siempre que me sea posible yo estaré en las pasarelas, la verdad es algo que me gusta, me apasiona ya sea en un certamen de belleza o como modelo, es algo en lo que yo hará hasta donde me sea posible.

Durante tus mandatos como soberana, ¿Qué fue lo que más disfrutaste?

Cada experiencia vivida tanto bueno como mala se disfruta, pero el conocer a otras chicas siendo representantes de cada estado fue muy enriquecedor, a pesar de que somos del mismo país el cambio cultural entre estados dentro de lo que he vivido fue fuerte y muy buena, aprendí de sus historias y tradiciones.

Y de lo que siempre estaré agradecida será de conocer personas maravillosas, que hasta la fecha están presentes en mi vida. Y hablo de la unión que creamos entre estados como fue Sonora, Tabasco, Yucatán y Tlaxcala, a pesar de competir por los mismos títulos supimos crear un lazo de hermandad.

¿Es difícil ser reina de belleza?

Sí, las personas tiene la idea de que solo es glamour, llegar, caminar, sentarse y hablar lo mínimo, cuando se lleva una preparación más extensa, donde si afinas tu pasarela pero debes llevar una preparación física, mental e intelectual para poder ser representante de nuestro estado, desde saber la historia de tu estado, hasta tener la madurez emocional para asimilar lo que vivirás, para estar dentro de este medio debes tener la disciplina muy marcada para lograr la preparación correcta”.

¿Qué experiencia te dejó ser dos veces reina de belleza?

Residencia, fortaleza, seguridad en mí, enseñándome a apreciar lo que soy y lo tengo, demostrando que mi pilar principal siempre será familia.

¿Has pensado tener tu propia franquicia de un certamen de belleza?

No, la verdad es que no me llama la atención por el momento ser directora de alguna franquicia.

¿Qué cambiarias en la dinámica social de un certamen de belleza?

Los estereotipos que la gente se ha hecho, desde talla, estatura y forma de ser, la sociedad se ha casado tanto con esos estereotipos que si no eres delgada o alta o no eres bonita y ese pensamiento debe cambiar al final somos seres humanos y no somos perfectos.

¿Cuáles dirías que son tus básicos para sentirte bien?

El amarse y aceptarse a uno mismo, con nuestras fortalezas y debilidades y asumir con seguridad quién eres, sin importar lo que se piense o expresas de mi persona teniendo armonía con los elementos familiares y espirituales.

¿Cómo te defines?

Como una mujer fuerte, alegre, capaz, consciente, critica, con grandes metas, creativa y segura de mí misma con los pies sobre la tierra, orgullosa de mis raíces.

¿Qué es lo más importante de la vida?

Para mí lo más importante siempre será mi familia son el pilar de toda mi vida sin ellos no sería nada, cada sueño loco como yo digo lo he hecho realidad gracias ellos, sobre todo por mi mama ella es lo más importante en mi vida, sin su apoyo y fortaleza no hubiera hecho nada de lo que hasta ahora he logrado.

¿Cuáles son tus proyectos a futuro?

Hasta el momento seguir creciendo como persona y dejar huella en cada cosa que haga y pienso más adelante en entrar a otro certamen de belleza, aún estoy analizando por cual franquicia inclinarme.

La hermosa joven tiene 23 años y además de participar en certámenes de belleza, es estudiante de Ciencias de la Comunicación

Para estar dentro de este medio debes tener la disciplina muy marcada para lograr la preparación correcta

Angela Berenice de la Vega / Exreina de belleza

Estaré agradecida de conocer personas maravillosas... a pesar de competir por los mismos títulos supimos crear un lazo de hermandad

2 títulos de belleza: Miss Earth Tlaxcala 2019 y Miss Supranational Tlaxcala 2019

