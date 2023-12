Con una sesión fotográfica Giovanna celebra su cumple

Una de las mujeres más destacadas en varios ámbitos sociales, también reina de belleza y modelo, Rosa Giovanna Hernández, celebró su cumpleaños con una sesión de fotos en tonos oscuros y con una imagen más ejecutiva, sin perder el glamur y la moda. Cumplió 28 años de edad y aparte de realizar las imágenes, disfrutó de un día especial al lado de sus seres queridos, quienes le organizaron una convivencia familiar.

Giovanna Hernández, no solo es una cara bonita, es más que eso, es emprendedora, altruista y mujer con deseos de seguir cumpliendo sus metas, es creadora de contenido, reconocida a nivel nacional por sus buenos actos que realiza, además de resaltar las costumbres, historia y tradiciones de Tlaxcala.

La joven destacó que este cumpleaños es muy especial, pues después de lo sucedido de la pandemia, no se había reunido con todas las personas que más quiere, “parece que a partir de este año todo vuelve a ser como antes, me alegra estar con quienes siempre me han apoyado en las buenas y en las malas, me es grato celebrar con alegría este cumpleaños número 28”.

Sobre el tema si regresaría a las pasarelas de moda o certámenes de belleza, comentó que no está en sus planes todavía; pero no descarta una posibilidad, aunque por el momento le gusta más la idea de seguir preparando a otras jovencitas, en cuestión de imagen y pasarela, para que participen en otros concursos de belleza.