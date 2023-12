Atziry Betzabeth Hernández Palma buscará la corona del Carnaval

Atziry Betzabeth Hernández Palma, una joven que desde niña tiene el gusto por el Carnaval, busca la corona de esta máxima fiesta colorida de Tlaxcala y, de poder participar, representará a la Tradicional Camada El Rosario Ocotoxco, del municipio de Yauhquemehcan.

La bella joven es Técnico en Laboratorio Clínico y Enfermería General. Sus pasatiempos son aprender a tocar la guitarra, cantar, pasear con su mascota, entrenamiento físico y ver series (coreanas) escuchar música y en especial a su grupo favorito BTS. Tiene 12 años bailando Carnaval.

Platícanos ¿Cómo te consideras?

Soy una persona resiliente, responsable, y trabajadora, que me gusta tener una actitud positiva ante todas las adversidades que se me presentan, me gusta estar en constante aprendizaje en todo lo que observo y escucho puesto que puedo ponerlo en práctica en mi vida diaria.

Me gusta mucho ayudar a las personas por medio de mi preparación académica (enfermería). Me considero una persona amable, noble, respetuosa que lucha por sus ideales y cumplir sus objetivos. Me gusta pasar tiempo conmigo misma, pero también disfruto estar en familia y la compañía de mis amigos. Me considero una persona sencilla, con defectos, pero también con virtudes, soy una persona soñadora y con un amor muy grande por los animales.

Por otro lado, dijo que a veces es raro en ella que le guste el Carnaval, ya que es la única en su circulo familiar que le gusta esto, aunque recordó que su abuelo materno, hace mucho atrás bailaba, pero ahora solo ella lleva este legado. “Soy la única integrante de mi familia que actualmente baila y que sigue poniendo en práctica nuestras tradiciones, el gusto de bailar nace desde mi infancia por la alegría que se transmite, lo colorido de los vestuarios y el amor por esta danza. Pero anteriormente mi abuelo materno en su juventud también fue partícipe de esta hermosa tradición”.

¿Cómo fue tu designación para representar a tu camada?

Los integrantes de la comisión que también forman parte de la camada son los encargados de elegir a una representante siendo originaria de la comunidad. Tomando en cuenta su participación y trayectoria. Fue de esta manera que tomaron la decisión de elegirme a mi como representante 2024 de la Tradicional Camada El Rosario Ocotoxco. Estoy muy entusiasmada de poder representar a esta hermosa camada y agradecida por la oportunidad.

¿Qué tiempo tienes bailando en tu camada actual?

Son dos años que llevo bailando carnaval en la camada, todos los que la conformamos somos originarios de la comunidad el Rosario Ocotoxco.

¿Has estado en otras camadas?

No. Desde pequeña bailé en la camada infantil del Rosario Ocotoxco y tras pasar unos años me integré a la camada mayor.

¿Qué esperas del reinado en caso de que consigas la corona?

Espero ser una digna representante de nuestras tradiciones y cultura, poniendo en alto el nombre de nuestro bello estado, Tlaxcala. Con mi participación me gustaría promover este arte a las siguientes generaciones para que esto no se pierda porque es una tradición que nos da identidad como tlaxcaltecas. Así como también demostrar nuestra cultura a nivel nacional.

¿Cómo te estás preparando para el certamen estatal de reina del Carnaval 2024?

Llevo aproximadamente un año preparándome en lo que es oratoria, pasarela, y aprendiendo más sobre la historia de Tlaxcala sus tradiciones y cultura.

Platícame de tu vestuario, ¿Quién lo confecciona?

Tuve la oportunidad de diseñar yo misma el vestido con el que voy a representar dignamente a mi camada, con ayuda de Hugo Mejía originario de San Francisco Tlacuilohcan que es el encargado de realizar el bordado que llevará todo el vestido.

¿Qué tiempo llevan confeccionándolo?

Cinco meses, el bordado es realizado a mano, con materiales como chaquira, lentejuela, pedrería y colgante con diseño.

¿Qué destacas en el diseño de tu vestido?

Principalmente el bordado que hace referencia a la historia de nuestro país, desde la perspectiva del autor. El color de mi vestido está inspirado en un gusto personal por la música.

Para ser reina del Carnaval de Tlaxcala 2024 Atziry Betzabeth se prepara en oratoria, pasarela, e historia de Tlaxcala.