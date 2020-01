DISEÑO Y TRANFORMACIÓN | Año nuevo ¡look nuevo!

¡Hola! Me parece increíble todos los mensajes que recibo de ustedes a través de mis cuentas, para estar en contacto ya sean felicitaciones o platicar sobre anécdotas y por supuesto para saber que opciones tenemos de seguir a la vanguardia.

Círculos Los sueños sí se hacen realidad: Gaspar Arellano

En estos días de mucha energía de cambios y buenos propósitos es como hemos ido evolucionando año, tras año, desde tiempos ancestrales. El proyectar los cambios hasta que los materialismos es la respuesta que vemos el día de hoy, ya un poco más relajado del furor de leer todos sus mensajes de buenos deseos, quiero presentarles a mi modelo quien es un estupendo cantante he tenido el privilegio de oírlo cantar y precisamente por eso lo invite a este espacio para que a través de él plasmemos la idea de este look.

Para agilizarle el peinado le degrafilé con diferentes tijeras /FABIOLA CABALLERO

Les platico de mi invitado, René Morales, quien llegó muy puntual a la cita con el ánimo de un cambio radical como se lo planteé por teléfono. En tono bromista me dijo “Vengo flojito y cooperando”. -¡Claro!- Le respondí -Pero antes coméntanos un poco cómo es que empezó toda esta inquietud por el canto. Cerrando los ojos y bromeando expresó: Era yo muy chico cuando me di cuenta de que me gustaba, pero fue hasta tiempo después que empecé a estudiar y tuve la oportunidad de tomar clases con la soprano Kenna Andrade, quien me ayudo a educar y potencializar mi voz, hoy tenemos proyectos de grabar un disco juntos, pero por lo mientras yo hago presentaciones. Concluyendo la plática lo invité a pasar para diseñarle su nueva imagen.

Círculos Tlaxcaltecas se alistan para el Año Nuevo

Él tenía ganas de iniciar este año con nuevo look, así que le mostré varias y diferentes propuestas en modelos de revistas, de esta manera fuimos armando lo que ustedes aprecian a través de Círculos. Fue un corte totalmente trabajado con tijeras para toda la parte alta de la cabeza, formándole muy bien el óvalo de la misma, la mayoría de los cráneos son un poco planos y para darles mayor vista y estilizarlos es muy importante que desde la media nuca empecemos a elevar el volumen del cabello para que se vea pronunciado.

Este acabado, insisto en forma de óvalo, así de esta manera nuestros cortes lucirán mejor y toda la parte baja la trabaje con la maquina yéndome desde el grado más bajo a llegar a realizar el ensamble, sin que se vea ningún desfase.

Esto es muy importante que lo tengamos presente a lo menos en este tipo de looks, para que nuestros cortes queden sumamente elegantes como es el caso del cantante René Morales, por último y para agilizarle el peinado le degrafilé con diferentes tijeras.

Convenciéndolo que para que el cambio tuviera éxito habría que depilarle las cejas, con tono de broma señaló. - ¿Es en serio!?... -¡Claro! Le respondí.- Y de esta manera fue que también le dimos forma a la ceja, en el caso de él fue un poco más notoria la depilación, pues tenía muy abajo la vellosidad y esto lo hacía ver con un parpado cansado, para evitar esto le limpié de tal manera que su mirada fue expresiva, perdiendo esa apariencia de fatiga en su rostro.

Así luce el cantante René Morales con su nuevo look /FABIOLA CABALLERO

Círculos El hombre más guapo del país visitará Tlaxcala

Así es como quedó el cambio de imagen de mi invitado, el cantante René Morales, a quien le agradezco el espacio que nos dio para platicar y mostrar cómo luce este 2020.

Recuerden que los espero la próxima semana para seguir charlando, por lo mientras seguimos en contacto por los diferentes medios de comunicación que tenemos.

AGENDA TU CITA

Carretera Ocotlán 4 frente a Office Depot.

TEL. 46 6 08 29.

FB. ALBERTO DURÁN.

Continúa leyendo:

Círculos Coronan a tlaxcalteca, en Tabasco

Círculos Andrea festejó su quinto cumpleaños