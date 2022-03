Anne Hathaway conquista Nueva York con su look multicolor 

Parece que las lecciones de moda y estilo de Miranda Priestly, no sólo le funcionaron a Andy Sachs, sino también a la mismísima Anne Hathaway.

Fue en la gira de promoción de su nueva serie de Apple TV+, We crashed, cuando Hathaway dio cátedra de estilo.

En su visita al programa The Late show with Stephen Colbert, la galardonada actriz, utilizó un look colorido de pies a cabeza, inspirado en el famoso estilo polka dots o de lunares.

Se trató de un conjunto de tres piezas de Christopher John Rogers y la mini bolsa Medusa de Versace. Con la ayuda de la estilista Erin Walsh, combinó un bustier con pantalones anchos y un blazer extra grande, todos con el mismo estampado jacquard de puntos degradados de la colección otoño 2021, Collection 008.

El atuendo brillante, ejemplifica la alegría y el grafismo característicos de Rogers. "¡Dejen que la ropa les traiga alegría!", escribió Walsh en su cuenta de Instagram junto a las fotos de Hathaway. "Me encanta que la moda pueda hacer eso", añadió.

Con tonos del arcoíris como verde neón, morado, rojo, azul, naranja, el look de la actriz llamó la atención en las calles de Manhattan mientras posaba antes de entrar al set del show.

Mientras que en la joyería optó por piezas de Bvlgari, como los aretes Forever en oro blanco de 18 quilates y el anillo Serpenti en oro blanco de 18 quilates y pavé de diamantes.

El look es un cambio divertido del estilo preppy típicamente elegante de Hathaway, aunque ella no es ajena a experimentar con looks atrevidos.

En otras ocasiones, específicamente para el estreno virtual de Locked down, eligió tres diferentes vestidos metálicos mientras que en el estreno de The witches, optó por un espectacular vestido rojo de alta costura de Ralph &Russo.