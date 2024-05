Afecta calor a futbolistas; alcanza los 29 grados en capital del estado

La nueva ola de calor que azota en el estado de Tlaxcala afecta el rendimiento físico de futbolistas, que juegan en canchas de la ciudad capital, en horarios entre las 11:00 a 15:00 horas.

Este domingo, la temperatura alcanzó los 29 grados Celsius, a pesar del cielo parcialmente nublado. Los jugadores debieron hidratarse a medio tiempo, en el partido disputado entre los equipos Los Compadres y Maps, del torneo dominical de la cancha Seven vs Seven.

Eliseo Vázquez León, árbitro de futbol soccer y siete, comentó que que sí considera como extremo este calor, porque en Tlaxcala no se está acostumbrado a estas temperaturas, “el calor de nuestro estado es seco, no es desértico porque tenemos vegetación; las gotitas que cayeron ayer provocaron que se sintiera la humedad en cancha y calentara más desde las ocho de la mañana”.

Refirió que incluso en las oficinas de la cancha sienten la alta temperatura y el desgaste físico que produce, por lo tanto, es necesario hidratarse constantemente, para evitar una descompensación orgánica.

El silbante mencionó que una ventaja del futbol siete son los tiempos fuera, “los partidos son de dos tiempos de 20 minutos y pedir descanso hace que esto no sea mortal”.

Al hablar de detalles de salud, subrayó que con el calor hay mayores riesgos cardiovasculares porque el organismo de un futbolista presenta aumento repentino en su ritmo cardiaco, ya que un esfuerzo en un sprint de 10 a 15 metros eleva arriba de 100 pulsaciones por minuto.

Por su parte, Alfredo Flores, quien tiene 35 años de edad, sostuvo que en esta temporada de primavera se siente el calor, el que los desgasta cuando están en los partidos. “Quienes están bien de salud no tiene ningún problema aunque si resienten físicamente cuando hacen esfuerzos al correr. Quienes pudieran tener un padecimiento de hipertensión arterial corren riesgo de alguna afectación cardiovascular”.

El árbitro Galdino Gutiérrez comentó que la humedad que generan las lluvias un día anterior, provoca que el clima sea más caluroso, ya que baja de las zonas de las faldas de la Malinche, al centro del estado. “Vengo de la comunidad de Tlachco, municipio de Santa Cruz y siento cómo el clima cambia de ese lugar al de la ciudad de Tlaxcala donde arbitro en una cancha de futbol siete.

Comentó que algunos de sus compañeros de trabajo como silbantes de balompié, han llegado a tener problemas de salud en cancha, por la insolación, provocándoles desmayos, “afortunadamente no tenemos casos de pérdidas de vida, pero sí llamados de atención a tener mayor cuidado cuando se está a la intemperie con los rayos de sol cayendo con fuerza”.

LAS CERVEZAS

El aumento de la temperatura también ha incrementado el consumo de cerveza, entre los futbolistas que juegan domingo a domingo, en la capital del estado y en otros municipios de la entidad, refirió Gonzalo de la Cruz López, quien tiene un expendio de licor en la comunidad de Ocotlán, Tlaxcala.

Con el calor es más difícil que la cerveza te genere un estado de ebriedad, lo que comúnmente decimos que se te sube y te emborracha, por ello es que hay mayor consumo de ella, ya que con el sudor desecha las propiedades del fermento, comentó.