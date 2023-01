Martha Debayle lanza colección de "calcetines" para latas de refresco tras polémica

En los últimos días la conductora Martha Debayle ha protagonizado gran polémica en redes sociales, por publicar una serie de videos en los que difunde sus conocimientos sobre etiqueta y buenos modales.

Entre estos, describe la forma correcta en que se debe servir un refresco, la cual consiste en tapar la lata con una funda a lo que ella llamó “calcetín”, y servir de esa manera el líquido en un vaso.

Las críticas han sido constantes generando memes de diferentes tipos en las redes, creados hasta por youtubers famosos y el público en general haciendo mofa del calcetín utilizándolo en diferentes formas y tipos de utensilios.

Pero en respuesta, la también diseñadora de modas, aprovechó la situación para hacer negocio y posteó hoy, en su cuenta de Instagram, la fotografía de una lata con la frase: “Pa’que YA dejen de dar lata. Limited edition disponible 24-01-23 Themdshop.com. Porque ustedes lo pidieron, nuestras ya famosas “Can covers”, set de seis fundas lycra brillante negra, 2 medidas diferentes, 3 para latas regulares de 35ml, 3 para latas altas de 355ml”.

Y finalmente termina con la frase: “Para que no vuelva a salir una lata de su cocina… ¡sin su calcetín! ¡Salud!

Incluso hubo una fuerte controversia creada por la standupera Sofía Niño de Rivera, quien se unió a la tendencia y no dejó perder la oportunidad para criticar a Debayle, a pesar de haber protagonizado hace algunos años una polémica, acusando a Martha de fumar frente a su prima quien entonces se encontraba embarazada.

Y en esta ocasión, Niño de Rivera usó su cuenta de TikTok para compartir un breve clip en tono irónico pidiendo comprensión ante Martha Debayle.

“Veo que todos están criticando a Martha Debayle por lo que puso de cómo servir el agua y todas estas cosas, entonces me parece súper mala onda de su parte que no tengan empatía con ella, porque quien le enseñó todo eso fue su mamá, y pues qué difícil, porque todos sabemos que su mamá fue la reina de Inglaterra, entonces no es fácil crecer con esas exigencias”, dijo Sofía.

Lo anterior, lo comentó después de que Debayle posteara un video tras el fallecimiento de la reina Isabel II que decía: “Yo siento que para todos los que crecimos viendo a la Reina Isabel... mi hija me habló ahorita llorando, porque ella decía que era su abuelita. Pero es muy conmovedor, porque es una figura histórica, una figura que vivimos en nuestro tiempo”, dijo entre sollozos.

La presentadora de origen nicaragüense se ha destacado por promover en redes sociales sus conocimientos sobre el buen gusto en temas de decoración y diseño, este tipo de videos lo complementa con frases como, “Yo vengo de una mamá que siempre ha insistido en tres cosas muy puntuales. Uno, es muy importante tener bonitas costumbres; Dos, en la vida todo es mantenimiento y tres, que el diablo está en los detalles”.









