Transforma tu look y expresa tu personalidad con estas gafas

Los lentes son los accesorios eternos, nunca pasarán de moda. Ya no sólo se trata de las gafas de sol, ahora los oftálmicos ya son tendencia y se han ganado un lugar entre los amantes del buen vestir.

En este tema, la firma Unofficial llega a nuestro país para conquistar con su amplia gama de armazones oftálmicos y gafas de sol diseñados bajo las últimas tendencias. Sus creadores han decidido explorar y experimentar a través de sus diferentes estilos, las formas que se adaptan a la personalidad de cada persona, así como a los diferentes tipos de rostro.

Con un petit comité en el Hotel Carlota de la Ciudad de México, al que asistieron los influencers Adrián Bluper, Eli Valdez, Aned Ramírez, Thiago Baynasco, Claudia Dueñas, Sofía Durant, entre otros, se realizó la presentación donde aprovecharon para probarse algunos modelos de la colección y postear sus fotografías en redes sociales.

Bajo el lema Meet your Unofficial you (Conoce a tu yo, no oficial) lanzan la colección Primavera – Verano 2021, de la mano de +Visión, empresa del Grupo Grand Visión, una de las compañías líderes en óptica con presencia en más de 43 países de Europa, América, Medio Oriente y Asia.

“La marca reúne a comunidades de personas que no se conforman y que están dispuestas a desvelar el glamour, el romanticismo, el conocimiento de la calle o los aspectos activos de sus vidas”, contó Adriana Álvarez, directora de Mercadotecnia de + Visión en México.

La colección está compuesta por más de 200 armazones que se dividen en diferentes líneas para adultos y adolescentes: Forever young, Urbano, Romántico, Glam, y Euphoric Youth.

De acuerdo a sus representantes en México, esta propuesta puede ser “impetuosa y suavemente seductora, sofisticada y casual, juvenil e incluso funcional. Sea como sea, proyecta siempre un espíritu libre, accesible y optimista”,

“Los lentes se ofrecen en una paleta de colores y siluetas, para enmarcar un caleidoscopio de estados de ánimo. Los colores son alegres y brillantes, mientras que las siluetas son distintivas e incluso alternativas y diferentes en algunos casos”, añadió Álvarez.