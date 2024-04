Grave, la participación de la delincuencia en las elecciones: Xóchitl Gálvez (Entrevista)

Para Xóchitl Gálvez, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral (TEPJF) no se están dando cuenta de lo grave que es la intervención del crimen organizado en el actual proceso electoral.

¿Hay algún motivo para desconfiar en las autoridades electorales, en el INE o el Tribunal Electoral?, se le pregunta.

“Sí, yo creo que no se están dando cuenta de lo grave que es la participación de la delincuencia organizada”, dice en una plática con periodistas de Organización Editorial Mexicana.

A poco más de un mes de la elección presidencial, la candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México está convencida de que puede convencer a 10 millones de indecisos para que voten por ella. Por eso, prepara un cambio en su campaña para alcanzar la victoria el 2 de junio próximo.

“Va a haber un cambio, ya estamos en eso”, dice en la plática, donde también expone sus propuestas en temas como abasto de agua, seguridad y política exterior.

Recientemente México firmó (con Estados Unidos) el acta 330 de la Cila (Comisión Internacional de Límites y Aguas) donde se reduce aún más el tema del agua para México 300 millones en metros cúbicos, ¿qué hará usted en el tema?

“El tema del agua va a ser un tema del que vamos a hablar durante las próximas décadas de una manera cada vez más relevante”.

“La realidad del cambio climático ya nos alcanzó, lo veíamos como algo muy a futuro, nunca habíamos visto seca el delta del río Colorado, eso habla de la enorme sequía que ha habido en los Estados Unidos y lo que nosotros estamos viviendo también con los productores de Chihuahua donde en la presa que a ellos les toca entregar agua en El Novillo, pues estuve ahí y prácticamente está vacía y ellos le tienen que entregar también millones de litros a Estados Unidos”.

“Mi conclusión es que tenemos que sentarnos alrededor de estos tratados, ya no es la realidad de 1940 con lo que estamos viviendo hoy”.

“¿Cuál es la solución? Tenemos que tratar el 100 por ciento del agua residual, tenemos que mandar al campo esa agua residual y tenemos que reducir el consumo de agua en las ciudades a través de su reuso y posible potabilización”.

¿Cuál es la estrategia energética que está planteando?

“El primer planteamiento que estamos haciendo: todas las empresas petroleras del mundo se están modernizando, porque saben que tarde que temprano tenemos que dejar el uso de combustibles fósiles, se cierran refinerías, se apuesta por el cierre renovables, pero justo hay que hacerlo de manera paulatina, no hay duda que el futuro de la energía es la energía eléctrica”.

“No hay duda que el futuro de la energía eléctrica es la energía renovable, vamos hacia allá. El tema es cómo llegamos hacia allá con Pemex. Lo que yo planteo es que tiene que ser aparte de una empresa petrolera una empresa de energía. Y en el nombre lo lleva: Petróleos y energías mexicanas”.

“Pemex tendría que empezar a explorar la posibilidad de entrar a la geotermia para producir energía o quién más podría hacerlo bien. Es por su conocimiento que tiene de perforación sobre geotermia, pues hay que perforar pozos y México tiene un gran potencial.

“En seguridad, los abrazos no han servido de nada, pero las estrategias pasadas tampoco ¿cuál es la opción?”

“Uno de los delitos que más ha crecido es la violencia intrafamiliar y de ahí se deriva el feminicidio. Otro delito que ha crecido muchísimo es la extorsión, el cobro de piso, también el asalto a transporte público y el asalto a casa habitación. Si te das cuenta estos delitos no tienen nada que ver con el crimen organizado”.

“Estos delitos tienen que ver con la vida cotidiana de las personas y la desatención. Tenemos puesto a la justicia cívica y a la justicia cotidiana, lo que yo estoy planteando es atacar el problema desde dos vertientes, primero desde lo local, lo municipal. Por ejemplo, el tema de violencia intrafamiliar. Acabo de estar con la presidenta del Mazatlán y me impresionó lo bien que atiende la violencia familiar, lo que yo planteo es un modelo donde haya psicólogas, trabajadoras sociales, médicas, ministerios públicos con perspectiva de género que sí pongan atención cuando una mujer está siendo víctima de violencia.

“El siguiente tema violencia del fuero común, las policías municipales son la clave, digamos lo que digamos sé que es regresar al origen, pero todos los expertos y los casos de éxito”.

“En el cobro de piso ahí es fortalecer a la Guardia Nacional para que sí investigue (...) y regresar al Ejército a sus facultades de seguridad nacional, no podemos tener a los soldados bacheando calles, construyendo aeropuertos, construyendo hoteles”.

¿Cuál va a ser su política exterior?

“Primero, dejar de poner a tus cuates de embajadores. Hoy se premia a (el exgobernador Omar) Fayad su traición mandándolo de embajador a un país que no tenía ni idea que existía, a Noruega. A la gobernadora de Sonora (Claudia Pavlovich) mandándola de cónsul a Barcelona y hay personajes impresentables que yo al menos, como senadora, no voté a favor”.

“Dos, tengo dos brújulas muy claras en política exterior: no me voy a relacionar con gobiernos autoritarios que violenten derechos humanos”.

“Una cosa es la gente de ese pueblo, los cubanos, los nicaragüenses, los venezolanos, los rusos, que son gente amiga, pero sus gobiernos que violentan los derechos humanos, yo no los voy a invitar al desfile del 16 de Septiembre como lo hizo el Presidente con el Ejército ruso, con el Ejército de Venezuela. Eso me parece lamentable”.

“Segundo, la realidad es que nuestro negocio, nuestras exportaciones, nuestro turismo viene de Norteamérica. ¿Para qué hacernos tarugos? Debemos establecer nuestras relaciones con Estados Unidos, con Canadá, obviamente con Europa, obviamente con China, lo necesario, pero no estar jugando a coquetear con China, con Rusia cuando sabes que tu socio comercial es Estados Unidos”.

Estamos prácticamente a un mes del fin de la campaña y a unos días del segundo debate ¿Cuál es la evaluación que usted hace a media campaña? Sus asesores le habrán dicho que hay la percepción de que no fue agresiva en el primer debate ¿Veríamos un golpe de timón?

“Creo que hay una narrativa que ellos han instalado desde el día uno de la campaña: una diferencia en las encuestas de 500 puntos y que son inalcanzables, pagando a todas las encuestadoras habidas y por haber, cooptando a todas las encuestadoras desde el día uno.”

“El tema de recursos es totalmente desproporcionado, no vi ayer (martes cuando visitó Chiapas) un sólo espectacular mío. No da lo poco de dinero que tenemos, nada más los pocos espectaculares que pusimos, que son mil 700, son como 140 millones de pesos, y ya se llevaron una tercera parte del tope de gastos de campaña. La otra apuesta es redes sociales, pero no hay proporción”.

“Hay demasiado dinero en la campaña, pero dinero en efectivo, porque todo eso lo mueven en portales, lo pagan por debajo del agua y no se declara ante el INE”.

“Creo que en el primer debate, para empezar fue pésimo, y a la que más le afectó el formato fue a mí, porque fue a la que le hicieron más preguntas y a la que interrumpieron más, 14 veces en total, y a Sheinabaum siete, y a Máynez cinco”.

“Voy a dar temas que fueron clave del primer debate, pero que no los van a replicar los medios por ningún motivo: a Claudia Sheinabum se le cayó el Colegio Rébsamen, la prueba que subi es evidencia de que ella sabía desde 2016 que ese colegio no tenía programa de Protección Civil, es su responsabilidad como alcaldesa”.

“La línea 12 del Metro se le cayó por falta de mantenimiento. Acaba de salir en Guacamaya Leaks un documento donde le anticipan que había problemas con una estructura”.

“Le dio a la gente un medicamento para piojos y en la Ciudad de México fue donde más muertos proporcionales hubo por Covid, perdimos nueve años de esperanza de vida en la Ciudad de México”.

“Su familia sí tiene cuentas en los Panamá Papers, pero yo no veo que lo sigan”.

“Creo que los golpes los puse, ella fue a mirar a la tele, a decir lo que tenía que decir y dijo 19 mentiras. Trae una red de protección empezando por el Presidente y unos periodistas que no le van a exhibir ningún error en la televisión”.

“¿La estrategia de nosotros no fue verme tan audaz o agresiva? Sí, efectivamente, que no funcionara el cronómetro a mí me puso nerviosa, que no supiera cuál era mi cámara fue muy incómodo. Sí hubo varias cosas, que cambiara formato de último minuto, porque era un formato totalmente distinto, y yo había preparado un formato diferente”.

“Ella va a ir a hablar de Disneylandia, lo que le pasó en Chiapas, ella cree que hay un sistema de salud como el de Dinamarca, está convencida de eso. Por eso cuando pregunto (en un mitin en Chiapas) si les faltaba algo esperaba que le contestaran ‘nada’, pero le dijeron que todo”.

“¿Nos podría comentar esas balas de plata que va a ocupar en el cierre de campaña? ¿Por qué no la hemos escuchado decir -voy a meter a la cárcel al Presidente-, -Juicio político a los presidentes-, -declaro la guerra al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)-, cosas que de pronto está pidiendo la gente en la calle?”

“De las cosas que vienen, todo lo que diga va a ser cierto, no voy a inventar nada. Ella (Claudia Sheinbaum) es capaz de inventar todo, porque es una profesional de la mentira, y eso es quizás lo más preocupante, su cinismo para mentir, su cinismo para decir que bajaron 40 por ciento los feminicidios sin inmutarse, de decir ‘de mujeres ya hablamos lo suficiente, pasemos a otro tema’”

“Creo que sí hay una diferencia, todo lo que voy a plantear en el debate tiene un sustento como el tema de los Panamá Papers que ella negó, me llamó mentirosa y que era falso y lo que ustedes quieran, pero al día siguiente reconoció que la abuelita sí tenía (cuentas bancarias), hasta la fecha no dice si la mamá, no lo ha querido decir, pero lo que hemos visto en las redes es que la mamá está involucrada”.

“Primero, voy a hablar de verdades, segundo, creo que tiene que haber un equilibrio, hay quien quiere ver sangre, pero con ese voto no ganamos. El que quiere ver sangre ya lo tenemos, 40 por ciento que ya no se va a mover, hay un voto que está pensando qué le conviene, y también hay que hablarle a ese voto”.

¿Es la campaña que esperaba?

“Yo esperaba más conciencia de los ciudadanos, están con mucho miedo. Las mujeres muy bien, a las mujeres las veo metidas”.

¿Cree que si ven a una Xóchitl más agresiva este último mes se puedan quitar este miedo?

“Sí, creo que hay que darle confianza a los de nosotros y también a los que tienen dudas”.

¿Esto abriría la puerta la puerta a que cambie su estrategia de campaña?

“Va a haber un cambio, ya estamos en eso”.

Usted ha dicho que si vota 62 por ciento de los mexicanos lo más seguro es que usted gane ¿en qué basa este cálculo?

“Andrés Manuel sacó 32 millones de votos en el ‘21 pudieron sacar (Morena) 22 millones de votos. Hay un desencanto en ese lapso de tiempo bastante importante, por lo menos perdieron unos cuatro o seis millones de votantes”.

¿Hay algún motivo para desconfiar en las autoridades electorales, en el INE o el Tribunal Electoral?

“Sí, yo creo que no se están dando cuenta de lo grave que es la participación de la delincuencia organizada”.

Hace unas semanas el Presidente sacó esta frase de que si había fraude se van a soltar varios tigres ¿usted cree que se suelten a los tigres?

“El único que puede hacer fraude electoral es el Presidente, y ya sabemos lo que pasa cuando sueltan a los tigres, lo que se soltó fue la jauría de la muerte, el miedo y la impunidad, eso fue lo que soltó. Fue lo que dije en la Convención Nacional Bancaria”.

¿Sea el resultado que sea, usted lo va a aceptar?

“Vamos a ganar”.

¿Cuál es el perfil del votante al que le quisiera hablarle en esta parte de la campaña?

“Al indeciso”

¿Cuántos millones?

“10 millones. Ellos, lo que esperan es qué los va a beneficiar a ellos”.

¿10 millones de votantes que quieren a una Xóchitl propositiva?

"Positiva, sin duda, pero con información. Puedo llegar y decirles que -Sheinbaum) es una corrupta bandida-, y ahí van los aplausos, eso está bien para nuestra base".