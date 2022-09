Estado de salud de la reina Isabel II enciende alarmas en Reino Unido

Los doctores que atienden a la reina Isabel II se mostraron este jueves preocupados por su estado de salud y han recomendado que quede bajo supervisión médica.

En un comunicado, el Palacio de Buckingham informó de que la monarca pese a todo se encuentra cómoda y sigue en el castillo de Balmoral, en Escocia.

Se reúne la familia real por estado de salud de Isabel II

El príncipe William, segundo en la línea de sucesión a la corona británica, viajó a Escocia para estar con la su abuela, según informó el palacio de Kensington, residencia oficial del duque de Cambridge.

El mayor de los hijos del príncipe Carlos, que se acaba de mudar a una vivienda en los terrenos del castillo de Windsor –cercano a Londres y donde suele residir últimamente la soberana– fue visto ayer llevando a sus tres hijos a su nuevo colegio cerca de Ascot, ubicado en la zona.

Igualmente, su hermano, el príncipe Harry, va en camino a Escocia junto con su esposa, Meghan Markle, quienes se encontraban de visita en Alemania con motivo de una competición deportiva de militares veteranos, y tenían previsto viajar esta noche a Londres para asistir a la entrega de premios de una fundación contra enfermedades infantiles.

El príncipe William ha asumido más compromisos oficiales para ayudar a su abuela debido a su avanzada edad, pues tiene 96 años.

Además de los nietos de Isabel II, los cuatro hijos de la monarca –Carlos, Ana, Andrés y Eduardo– están ya en Balmoral o van de camino.

Por su parte, la recién nombrada primera ministra, Liz Truss, aseguró que Reino Unido está profundamente preocupado por las noticias recibidas de Buckingham sobre la salud de la reina.

"Mis pensamientos –y los de todo el mundo en el Reino Unido– están con su Majestad la Reina y su familia en este momento", señaló la nueva jefa del Gobierno a través de Twitter.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time. — Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022

De acuerdo con el antiguo corresponsal de la BBC para la familia real Richard Sumner, el comunicado emitido por el Palacio de Buckingham sugiere que algo serio está sucediendo.

"La política entera del palacio (Buckingham) siempre ha sido minimizar (la situación) y sospeché que posiblemente pasaba algo más que preocupaciones por un problema de movilidad", dijo Sumner para la BBC este jueves.

Cuando se tienen 96 años de edad –agregó Sumner– no puedes esperar tener la salud de alguien con 25 años.

"Espero que esto sea sólo una tormenta pasajera, pero creo que, a juzgar por el cuidado en las palabras desde Buckingham, posiblemente pasa algo serio", sostuvo Sumner.

Desde hace meses la salud de la monarca británica ha causado inquietud, ya que sus apariciones en compromisos públicos se han ido reduciendo poco a poco.

Muestra de lo anterior es que la investidura de Truss como primera ministra de Reino Unido tuvo lugar en Balmoral y no en el Palacio de Buckingham.

Igualmente, en mayo el príncipe Carlos pronunció por primera vez el Discurso del Trono en el Parlamento, una de sus principales funciones constitucionales de la monarca.