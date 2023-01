Liseth Totomoch Hernández, a punto de dejar la corona

Liseth Totomoch Hernández, la bella tlaxcalteca que engalanó eventos especiales para representar al estado, en próximos días entregará su corona como reina del Carnaval Tlaxcala 2022.

Es amante de la fotografía, el baile y los viajes, actualmente reside en Veracruz, lejos de su ciudad natal. Sin embargo, el compromiso con el carnaval tlaxcalteca lo mantiene desde niña, y no lo olvida aun estando lejos de casa. La reina del Carnaval 2022 es ingeniera en materiales y lleva la fiesta en la sangre. Por motivos de trabajo está lejos, pero eso no le impide venir cuando se le requiere.

Tiene 24 años de edad y es originaria del municipio de Yauhquemehcan.

Platícame un poco de ti.

“Soy originaria de la comunidad de Tlacuilohcan “Lugar de escríbanos” donde crecí rodeada de las tradiciones y cultura del Carnaval, desde mi familia y amigos que me han heredado el gusto de bailar, algo que he llevado desde pequeña y con el tiempo me ha dado la oportunidad de conocer otros estados y hasta fuera del país, como Costa Rica, un intercambio cultural. Además de eso, he sido una mujer dedicada a mis estudios, al ingresar a la universidad viajé a otro país como Brasil, donde me especialicé en Metalurgia, en mis tiempos libres hago ejercicio, salgo a correr o practico voleibol, me gusta leer e ir al cine. Me considero una persona dedicada, comprometida, alegre y sobre todo orgullosa de donde soy”.

¿Cuántos títulos de belleza has tenido y cuáles son?

“Me siento orgullosa de Tlaxcala y mi comunidad, en los últimos años he participado en actividades culturales. Por ello en el 2020 fui nombrada como Reina del Carnaval Tlacuilohcan 2022, a través de Cultura fui nombrada como reina del Carnaval de Tlaxcala 2022. Dentro de mi comunidad, en Tlacuilohcan, fui reina de la fiesta patronal”.

-Faltan unos días para que dejes tu corona como reina del Carnaval Tlaxcala 2022, ¿cómo te sientes?

“Ha sido de muchas experiencias y sobre todo de conocer a mi estado en diferentes municipios, eso me hace sentir orgullosa de Tlaxcala y su cultura, estos últimos días me hacen sentir satisfecha de todo lo vivido a lo largo de este año, con un poco de nostalgia de no haber podido ir a más municipios, pero sé que este camino no ha terminado y continuaré visitándolos”.

¿Qué legado dejas a quien vaya a suplirte?

“A través de estos meses he dejado algo de mí en los municipios que me dieron la oportunidad de convivir con alegría y emoción de bailar sus danzas, el orgullo de portar un traje de carnaval y la sencillez de convivir con las camadas. Además, de impulsar a los jóvenes a continuar con la tradición, darle el valor y orgullo de ser parte del carnaval de Tlaxcala. Tradiciones que se heredan de generación en generación”.

“Mi legado permanece entre los danzantes que hacen del carnaval de Tlaxcala una de las grandes fiestas del estado”.

Fuiste de las soberanas que más resaltó en esta fiesta colorida, ¿te imaginaste llegar a tener todo este cariño de quienes estuvieron cerca de tu mandato?

“Todo inició con la apertura de la muestra de Carnaval de Tlaxcala, ese día no me imaginé el gran recibimiento que tendría, desde ese día bailé con diferentes camadas, conocí artesanos, conviví con turistas y cada uno me demostró su cariño y aprecio. Comenzaba a recibir invitaciones para ir a sus carnavales y ser parte, ahí es donde comencé a sentir el cariño de hombres y mujeres de los diferentes municipios”.

¿Cuál ha sido tu mejor experiencia como reina del Carnaval Tlaxcala?

“La muestra de carnavales que se realizó en marzo del año pasado fue una apertura al carnaval, después de la pandemia y con incertidumbre si se realizó el evento. Esos días fueron de mis mejores recuerdos porque tuve la oportunidad de conocer muchos danzantes y personas de todo el estado, un evento con mucha alegría y cariño, posteriormente llegó el carnaval en la comunidad de Tlacuilohcan, por primera vez se realizó en la comunidad y fue una experiencia única el haber recibido a tanta gente de diferentes lugares”.

¿Qué significó para ti tener la corona más importante del carnaval del estado?

“La corona que porto es una pieza única elaborada por manos de artesanos de Tizatlán, la cual representa la diversidad de los diferentes carnavales del estado, la porto con dignidad, orgullo y humildad, hoy en día me siento aún más comprometida a seguir difundiendo el carnaval”.

¿Por qué crees que para todas las tlaxcaltecas es una ilusión ser reina?

“Yo creo que todos los danzantes del carnaval aportan su alegría, todos tenemos algo especial que hace del carnaval una fiesta única. El ser una representante de su camada y portar una corona del estado es poner en alto a tu municipio”.

¿Qué características debe tener la soberana del carnaval?

“Una soberana del Carnaval debe tener presente el orgullo de ser de Tlaxcala, amabilidad con la gente, sencillez y humildad con las camadas, pasión y compromiso para representar. Tener empatía y carisma para acercarse a la gente, dejar que ellos te envuelvan en su alegría”.

¿Qué es lo que más te ha gustado al llevar esta corona?

“Me llevo el cariño de los danzantes y la gente, el conocer sus tradiciones, ser parte de sus camadas que me recibieron. El agradecimiento de haberme dado la oportunidad de convivir con ellos”.

¿Qué le recomendarías a alguien que quiera conocer el Carnaval de Tlaxcala?

“Al llegar a Tlaxcala recorran sus diferentes municipios, porque cada uno de ellos tiene un sello que los caracteriza en su carnaval, puedan conocer sus atractivos turísticos y gastronómicos, porque Tlaxcala es tierra de cultura y tradición”.