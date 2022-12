Liz Escalante ya es profesionista, recibió su título por promedio

Liz Escalante, Miss Teen International H2O Ambassador 17, ganado en la Isla de Curazao, se tituló por promedio como licenciada en Administración de Empresas, por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Liz es una de las reinas de belleza más sobresaliente en las pasarelas de moda, además de ser una modelo internacional que ha posado para grandes marcas de ropa, y también ha sido imagen de otras empresas, tanto de Tlaxcala como de Puebla.

Otra de las cualidades que la distingue es su altruismo, al estar al pendiente de la gente de poblaciones vulnerables, llevándole víveres y, en este tiempo de frio, cobijas; también apoya en el rescate de animales de la calle.

Tiene su propia agencia de modelos, donde ha dado oportunidad a otras jóvenes de realizar lo que les apasiona, además de que les ha permitido desenvolverse en el ámbito de los certámenes de belleza.

-¿Cómo te sientes ahora que has recibido tu título profesional?

“Estoy orgullosa de mí, me siento de lo mejor, porque, aunque no lo creas, esto me tenía un poco estresada, pues ya había pasado un poco de tiempo para tenerlo en mis manos, pero gracias a Dios hoy estoy celebrando un logro más en mi vida”.

-¿Quién te acompañó a este importante acontecimiento profesional?

“Mis papás, a quienes les agradezco su esfuerzo para que yo sea lo que hoy presumo, a ellos les debo tanto, gracias papás por estar siempre conmigo, por hacer lo imposible por verme feliz y apoyarme en todos mis logros, que son dedicados a ustedes con amor”.

-¿Qué sigue para Liz después de esto?

“Seguir preparándome profesionalmente, quiero continuar mis estudios, quiero estudiar una maestría, pero quizás sea en otra ciudad”.

-En el modelaje ¿Qué es de Liz?

“Al igual que en mis metas profesionales, quiero continuar en el modelaje y en los certámenes de belleza, también seguiré preparándome”.

-¿No te alejas del mundo de la moda?

“Jamás, estaré más presente que nuca”.

-¿Hay proyectos en puerta en este rubro?

“Muchos, uno en especial que por el momento no podre decirlo, es sorpresa y sin duda El Sol de Tlaxcala será el primero en enterarse”.

