¿Es bueno pensar en vacaciones durante la cuarentena?

Los asiduos a viajar y recorrer largas distancias en busca de nuevas experiencias, bajaron el ritmo, incluso pararon para protegerse de la contingencia sanitaria mundial por el Covid- 19; pero, aunque la recomendación es no salir, imaginar o planear una travesía no está prohibido, todo lo contrario, esta acción contribuye a mantener la mente equilibrada de alguna manera.

“Al ser humano lo motivan los retos y también los objetivos a mediano, corto y largo plazo… el reto es el motor del día a día, por eso este es el mejor momento de preguntarnos dónde será nuestro próximo viaje (...) es un buen momento para reinventarse, pensar en ese futuro que nos emociona y nos ayuda a ver la vida de manera positiva”, menciona la Dra. Georgina Chi Lem, gerente Médico de Sistema Nervioso Central de Upjohn México.

La especialista recomendó también que esta planificación se haga con la mira en los países con menos nivel de peligro por el Covid-19, optar, por ejemplo, por los considerados pueblos mágicos de México.

Que el ritmo actual no te haga cuestionarte esos pensamientos de si es bueno o no planear unas vacaciones en este momento; si estás haciendo home office, es probable que el trabajo no haya disminuido en la absoluto, así que también puedes darte esa pausa.

Creative Commons

A lo largo de la vida el cerebro humano va cambiando, un proceso al que se le llama neuroplasticidad, “nuestras neuronas pueden crear nuevas conexiones, incluso se pueden formar nuevas neuronas, pero para ello es clave entrenar y estimular nuestro cerebro. Y hay tres elementos clave para hacerlo: enfrentar a nuestro cerebro a la novedad, la variedad y el desafío. Viajar cumple con los tres”, detalla el Dr. José Manuel Moltó, Vocal de la Sociedad Española de Neurología para el sitio psquitiaria.com

Además, puedes ir programando tu viaje, no solo, sino con tus amigos o familia “se construyen nuevos lazos, desde ponerse de acuerdo para el lugar al que irán o solucionar situaciones complicadas en el viaje. Además, se refuerza la comunicación. Se creará más confianza porque pasar más tiempo juntos nos da una idea amplia de quién es nuestro amigo”, concluye Ariadna Pulido, psicoterapeuta, psicóloga y empresaria de Centro Humanista.