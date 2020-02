"The Assistent", el eco del #MeToo llega a la Berlinale 2020

Berlín.- Los abusos sexuales en la industria del cine llegaron a la Berlinale a través de "The Assistent", un filme exhibido fuera de concurso, en la sección Panorama, que recorre un día en la vida de la secretaria de un jefe de alto rango de una industria.

"Mi película refleja las micro-agresiones que vive a diario esa protagonista", explicó la directora de la película, la australiana Kitty Green.

Su protagonista es Jane -Julia Garner-. Una joven secretaria que cree haber tenido suerte, al dar con ese trabajo. Pero que de pronto se ve sometida a las humillaciones e intentos de degradarla de sus colegas masculinos, además de asistir a lo que intuye que ocurre en el despacho del jefe.

Green no muestra "grandes gestos", abusos o violencia física, sino todos aquellos "pequeños momentos, a veces imperceptibles a primera vista", que convierten en un infierno la jornada laboral de Jane.

Ella es la primera en llegar a la oficina y la última en abandonarla. En medio habrán ocurrido todas esas situaciones que describe la directora.

Sobre la película planea la pregunta de si lo que ocurre son hechos o actuaciones de un "depredador sexual" determinado o si se trata de comportamientos "sistémicos" con los que el hombre apuntala su posición de poder.

Al jefe de Jane no lo verá el espectador. Solo intuirá lo que ocurre o sus prácticas a través de las reacciones de la secretaria ante los sucesivos requerimientos de su jefe, quien, por lo demás, es un hombre colérico, arbitrario y acostumbrado a dominar.

La mirada de Green opta por ignorar esa presencia física, para ofrecer la perspectiva de sus víctimas.

Cientos de entrevistas para un filme de ficción

Su película es fruto de en torno a un centenar de entrevistas realizadas por la directora, nacida en 1985 Melbourne (Australia), entre su país, Inglaterra y Estados Unidos. Sus interlocutoras fueron mujeres de distintos sectores profesionales que, como Jane, vivieron ese tipo de situaciones.

Green había presentado ya en 2017 en ese festival, entonces con el documental "Casting JonBenet", programado en esa misma sección. Ahí se centraba en un caso real que en su momento provocó una gran conmoción en su país: el de una reina de la belleza de 10 años, asesinada dos décadas atrás.

Nació en el cine y regresa a él

En la Berlinale, su "The Assistent" fue presentada como la primera incursión del cine de ficción en la sensibilización sobre los abusos sexuales contra la mujer, generada a raíz del movimiento #MeToo.

En ese momento, el propio Kosslick pronosticó que, de acuerdo a la dinámica habitual en el cine, tardaría al menos dos años en hacerse realidad una película sobre esta temática.