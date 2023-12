Perdidos en la noche hace escarnio de la realidad

Luego de su estreno mundial en el Festival Cannes y en Festival Internacional de Cine de Morelia, Perdidos en la noche, de Amat Escalante se estrena en 200 pantallas. Previo a su pase comercial, se realizó una alfombra roja en la que el director afirmó que se trata de “un película de suspenso, de misterio, con un elenco del que me siento orgulloso, ya deseo que la audiencia la descubra”.

Protagonizada por Bárbara Mori, Juan Daniel García, Fernando Bonilla y Mayra Hermosillo, Perdidos en la noche, aborda la historia de una artista que se aproxima a un joven desde un lugar corrupto, adelanta el realizador. “Se manejan temas duros, pero con mucho humor, mucha esperanza y luz. En mis películas trato la realidad con sus ironías, que pueden ser bastante cómicas”.

Escalante mencionó que escribió con su hermano Martín este guion durante un año, “la hicimos posterior a la pandemia, porque antes no se me permitió rodarla por los protocolos de salud que la hacían más cara para realizarla. Ya cuando se pudo filmar, ya era más fácil producirla”, señaló el también productor del filme. “Y en ese inter de la pandemia produje las tres temporadas de Narcos: México, conocí a muchos compañeros de talento y algunos los llevamos en el reparto”.

Reconoció que al lanzar comercialmente su película, tiene grandes expectativas. “Siempre es un poco variado el entusiasmo del público. Me da gusto que la gente vea algo duro, cruel en su temática, en lo que también hay mucha esperanza, luz; es un thriller que un suspenso hasta el final, es muy importante para mí su corrida en cines y más adelante llegará al streaming”.

En tanto, Bárbara Mori reconoció que haber encarnado a Carmen Aldama en Perdidos en la noche, “fue muy hermosa experiencia, de las más bonitas en mis 27 años de trayectoria. Estoy muy agradecida con Amat de que me haya escogido para hacer este personaje doloroso, humano, complejo, y agradecida por el elenco tan bonito que se juntó”.

Afirmó que este personaje llegó en el momento justo de su carrera, “siempre me gustó el cine de Amat, pero mi carrera me llevó a otro lado. Y he estado construyendo poco a poco, para poder estar en este tipo de películas, Amat aborda temáticas sociales que vivimos, que son duros, como el abuso de poder, la desigualdad, desapariciones forzadas; creo que la enfermedad de la humanidad es ese miedo a no pertenecer, a perderlo todo, como le pasa a mi personaje”.